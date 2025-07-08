暴雨炸裂彰化！鹿港停車場秒成池塘　埔心民宅汽機車慘滅頂

記者唐詠絮／彰化報導

今天彰化縣真的被暴雨炸翻了！一大早開始就狂風暴雨，還伴隨嚇人的閃電雷聲，多個鄉鎮瞬間變成「水鄉澤國」，其中鹿港鎮災情最誇張，有社區大樓的地下停車場直接變成瀑布，住戶眼睜睜看著愛車被吞噬，場面超驚悚，埔心鄉大雨灌進社區，10多戶民宅車庫都泡水，有一輛車3部機車來不及移走慘遭滅頂。

▲鹿港鎮停車場淹成池塘。（圖／民眾提供）

▲埔心鄉一處社區車庫淹水。（圖／民眾提供）

今天彰化暴雨真的下到讓人傻眼！埔心鄉一處社區慘遭水患，大水直接灌進10多戶民宅，車庫、庭院通通泡在水裡，更慘的是，有住戶根本來不及移車，只能眼睜睜看著1台汽車和3台機車被淹成「泡水車」，損失慘重！

鹿港鎮中正路一處社區大樓的住戶今天早上8點多被嚇壞了，當時雨下得像用倒的一樣，加上雷聲轟隆隆，沒想到雨水竟然像洪水般衝進地下停車場，短短幾分鐘地下室就淹成一片汪洋。有住戶衝下去想移車，但根本來不及，只能看著自己的汽機車慢慢被淹沒，真的超崩潰。

▲員基前淹水。（圖／民眾提供）

「雨來得太快，根本反應不過來！」一位住戶無奈表示，停車場的排水系統完全擋不住暴雨，水從四面八方灌進來，轉眼間水位就漲到輪胎高度，最後連車頂都看不到了。現場畫面曝光後，網友也傻眼直呼：「這根本是災難片場景吧！」

除了鹿港，彰化其他鄉鎮也傳出淹水災情，馬路變河流、農田變池塘，居民苦不堪言，機車全倒泡在水中，不少人抱怨，每次大雨都淹，排水系統根本沒用，要求政府趕緊解決問題。

▲路面淹水機車倒泡在水中。（圖／民眾提供）

▲埔心鄉一處社區車庫淹水。（圖／民眾提供）