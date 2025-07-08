雨彈狂炸　鹿港老街變成小河「水淹到屁股」全身濕！影片曝

記者施怡妏／綜合報導

颱風丹娜絲雖已遠離，但中部地區大雨釀災未停，今（8日）彰化地區雷聲轟隆作響，瞬間強降雨讓彰化市秒變小河，鹿港天后宮、老街一帶都淹水，有民眾撐傘在鹿港老街行走，水淹到屁股的高度，走到店家的路程相當辛苦，即便撐著傘，但整件衣服、褲子都濕透了。

▲鹿港老街淹水。（圖／翻攝自FB爆廢公社公開版）



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有網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，貼出一段影片，鹿港老街變成一條小河，一名撐著黃色雨傘的女子行走在滾滾積水中，水淹到大腿、屁股的位置，旁邊店家門口的地板也被水淹沒，雨勢相當猛烈。

鹿港天后宮也難逃水患，廟埕整個被淹沒，連天公爐都泡在水裡。廟方人員緊急出動抽水機排水，工作人員涉水搶救文物，邊忙邊祈禱「拜託雨別再下了！」廟方表示，這是近年來最嚴重的一次淹水，已啟動緊急應變措施。

不少民眾氣憤表示，昨天颱風假根本無風無雨，結果今天暴雨成災卻要正常上班上課，「昨天颱風假放假的，今天才來真的！」在鹿港老街開店的黃老闆邊掃水邊罵，「每次淹水都說要改善排水，結果一年比一年嚴重。」

根據氣象署統計，截至今天下午1時許，全台10大日累積雨量測站全都在彰化縣，其中彰化縣福興已出現345.5毫米雨量，彰化縣鹿港也出現307.5毫米雨量，彰化縣埔鹽雨量累積達285.5毫米。

▼彰化縣降雨量紫爆。（圖／鄭明典臉書）

