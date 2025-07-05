　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

駕駛未禮讓行人被開單　辯「遊覽車擋視線」法官打臉

▲高雄高等行政法院。（圖／取自維基百科）

▲高雄高等行政法院。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

鍾姓男子駕駛自用小客貨車行經台27線泰山國小前路口時，因未於行人穿越道前禮讓已候行之行人，遭警方巡邏車當場舉發，並裁罰新臺幣6,000元、記違規點數3點，另須參加道安講習。鍾男不服，聲稱當時視線遭路邊停靠遊覽車遮蔽，無法察覺行人，提起行政訴訟請求撤銷處分，但法官認定違規事實明確，判決駁回。

里港警分局巡邏車於112年11月11日10時01分許，行經高樹鄉台27線泰山國小前，目睹鍾男駕車未禮讓穿越道上正準備過馬路的行人。警方隨即依道路交通管理處罰條例第44條第2項舉發，並開立道路交通違規通知單。

鍾男主張，當時有一輛藍色遊覽車停靠路邊，占據部分車道，導致視線受阻，無法得知行人是否站立於穿越道邊準備穿越，並非蓄意違規。

但法院根據警方巡邏車所錄影像逐秒勘驗指出，當時已有兩位行人站在行人穿越道起點的枕木紋上等候通行。當鍾男駕車接近停止線時，行人仍在原位，鍾男車頭則即將進入穿越道，雙方距離不足一個車道寬約3公尺。法院認為，鍾男至遲應於抵達停止線前，已可看見行人，並應預期其準備穿越馬路，卻仍逕行通過，已構成違規。

法院另指出，雖遊覽車短暫阻擋部分視線，但影像清楚顯示，在鍾男駛至停止線時，視野未被遮蔽，仍未停讓行人，且與行人相距甚近，明顯違反交通規定。加上鍾男為持照駕駛人，理應了解相關規定，其行為即使非故意，亦屬過失。

綜合採證影片與現場事證，法院認定警方舉發有據，鍾男確有「行近行人穿越道時未暫停讓行人先行通過」之違規行為，裁罰並無不當，判決駁回原告之訴，維持原處分。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 6603 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
魏如昀突曬住院黑白照！　痛到找魏如萱
快訊／氣象署宣布「20:30發布陸上警報」
丹娜絲暴風圈擴大！高雄明停班課？　市府曝颱風假關鍵
快訊／雨彈升級　12縣市豪大雨特報
又傳奪命詐騙！女投資551萬沒了　絕望輕生亡
40年沒見過老爸！子打官司拒養卻敗訴
丹娜絲來襲！全台各地取消活動一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

駕駛未禮讓行人被開單　辯「遊覽車擋視線」法官打臉

9月嬰遭虐死！狠父認了下手過重起訴　前妻悲：他還沒叫媽就走了

丹娜絲逼近！逾20艘大陸貨輪越界躲避颱風　海巡出艇驅離

BMW電動車自撞烏龜翻！底盤鋰電池狂冒白煙　1家4口驚險獲救

又傳奪命詐騙！女投資被坑551萬...積蓄沒了絕望尋短　家屬求重判

丹娜絲還沒到！嘉義牛稠溪因雨暴漲　太保浮水橋「大面積坍方」

路口2自小客減速禮讓「2機車衝出對撞」　3女跌地受傷畫面曝

40年沒見過老爸！子打官司拒養卻敗訴　法官揭關鍵原因

嫌「機車仔」太吵拿棍子隨機攻擊　警上門關心發現他是通緝犯

肚子痛找廁所超速40km...車牌遭吊扣　他提訴訟抗罰法官打臉

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

惡煞圍攻80歲嬤！　鐵門夾手「血染眼角」

【驚悚失控現場】油罐車猛撞貨車，刷整排防撞桿「切甘蔗」翻覆

【豐原5口命案】美容院同學持續神隱中　母強調女兒「僅介紹雙方認識」

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

駕駛未禮讓行人被開單　辯「遊覽車擋視線」法官打臉

9月嬰遭虐死！狠父認了下手過重起訴　前妻悲：他還沒叫媽就走了

丹娜絲逼近！逾20艘大陸貨輪越界躲避颱風　海巡出艇驅離

BMW電動車自撞烏龜翻！底盤鋰電池狂冒白煙　1家4口驚險獲救

又傳奪命詐騙！女投資被坑551萬...積蓄沒了絕望尋短　家屬求重判

丹娜絲還沒到！嘉義牛稠溪因雨暴漲　太保浮水橋「大面積坍方」

路口2自小客減速禮讓「2機車衝出對撞」　3女跌地受傷畫面曝

40年沒見過老爸！子打官司拒養卻敗訴　法官揭關鍵原因

嫌「機車仔」太吵拿棍子隨機攻擊　警上門關心發現他是通緝犯

肚子痛找廁所超速40km...車牌遭吊扣　他提訴訟抗罰法官打臉

Suzuki「全新復古重機」雙車型亮相！經典圓燈、油箱線條超有風格

福興太平媽成長營開營　傳統陣頭文化融入童年回憶

民團批「狼醫查詢平台」建置拖延跳票　衛福部：在找法源依據

726投票倒數！國民黨5藍委合體反罷　齊嗆：用選票制裁賴清德

徐凱希認不在乎「被網友退追蹤」　霸氣回擊：覺得自己重要嗎？

妃妃鐵馬北上合體罷團挺罷免　陳亭妃：不能缺席民主一役

小孩「躲進好市多冰箱」玩耍　他目擊：家長幫忙開門！網炸鍋

20歲女大生疑失聯「經幡墳場」　玉龍雪山七號樹有多起神秘傳說

嘉義縣亞創中心無人機體驗營　展現飛行技術與團隊合作

他曝公司奇葩4福利！眾人一看「想應徵了」搶翻：幸福企業

【餵浪犬釀人命？】76歲翁遭浪犬追入海中溺斃 高雄愛媽深夜餵狗遭抓包

社會熱門新聞

假牙總監撞死打工妹　竟飆速113km

5死命案王姊求救訊息曝　被追債仍護爸媽

「惡房東」張淑晶獄中和室友爆爭執受傷

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

豐原5死！姊妹悲赴當鋪當車還債身影曝光

即／台中5死命案證人出現！

獨／台中五口亡！母向20年好友吐露：一切都完了

豐原一家5口靈堂「重聚」　無親友祭拜

即／台中5口命案美容院「張同學」詐欺罪移送

團購主恐嚇「殺人砸店」害1家5口冤死

獨／撿回收價32電鍋送人　清潔隊員貪污重罪起訴

豐原五口命案「缺突破性證據」　美容師同學說詞閃爍

肉搜11檢察官「命債命還」　戴姓工程師、林女遭羈押禁見

更多熱門

相關新聞

BMW電動車疑自撞翻車！底盤鋰電池冒白煙

BMW電動車疑自撞翻車！底盤鋰電池冒白煙

台南市南區台17線親水公園對面，今(5)日下午發生一起事故。一輛BMW電動車行駛途中疑似自撞後翻覆，車輛底部鋰電池隨即冒出白色濃煙，所幸警消迅速趕抵，順利將車內4名輕傷乘客救出並送醫，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

丹娜絲來襲 台水公司籲民眾蓄水備用+節約用水

丹娜絲來襲 台水公司籲民眾蓄水備用+節約用水

丹娜絲來襲！海巡署南部分署勸離76人

丹娜絲來襲！海巡署南部分署勸離76人

67歲阿北酒駕撞進輕軌！自摔倒地嚇壞路人

67歲阿北酒駕撞進輕軌！自摔倒地嚇壞路人

轎車自撞路樹保險桿飛30米　車頭不見了

轎車自撞路樹保險桿飛30米　車頭不見了

關鍵字：

交通違規車禍法院判決屏東道路安全

讀者迴響

熱門新聞

8縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！丹娜絲最新路徑曝

假牙總監撞死打工妹　竟飆速113km

5死命案王姊求救訊息曝　被追債仍護爸媽

詹惟中指「7/5災難不會發生」！

快訊／豐原5死　「張同學」詐欺罪移送

「惡房東」張淑晶獄中和室友爆爭執受傷

末日預言時間到！3萬人凌晨線上看直播

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

7/5末日倒數？日本、台灣現場即時監看

短劇版《偷偷藏不住》永久下架！

丹娜絲暴風圈擴大又增強「具破壞力」　全台防劇烈天氣

豐原5死！姊妹悲赴當鋪當車還債身影曝光

即／台中5死命案證人出現！

快訊／輕颱丹娜絲生成！7日最近台灣

更多

最夯影音

更多

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面