駕駛未禮讓行人被開單　辯「遊覽車擋視線」法官打臉

▲高雄高等行政法院。（圖／取自維基百科）

記者陳崑福／屏東報導

鍾姓男子駕駛自用小客貨車行經台27線泰山國小前路口時，因未於行人穿越道前禮讓已候行之行人，遭警方巡邏車當場舉發，並裁罰新臺幣6,000元、記違規點數3點，另須參加道安講習。鍾男不服，聲稱當時視線遭路邊停靠遊覽車遮蔽，無法察覺行人，提起行政訴訟請求撤銷處分，但法官認定違規事實明確，判決駁回。

里港警分局巡邏車於112年11月11日10時01分許，行經高樹鄉台27線泰山國小前，目睹鍾男駕車未禮讓穿越道上正準備過馬路的行人。警方隨即依道路交通管理處罰條例第44條第2項舉發，並開立道路交通違規通知單。

鍾男主張，當時有一輛藍色遊覽車停靠路邊，占據部分車道，導致視線受阻，無法得知行人是否站立於穿越道邊準備穿越，並非蓄意違規。

但法院根據警方巡邏車所錄影像逐秒勘驗指出，當時已有兩位行人站在行人穿越道起點的枕木紋上等候通行。當鍾男駕車接近停止線時，行人仍在原位，鍾男車頭則即將進入穿越道，雙方距離不足一個車道寬約3公尺。法院認為，鍾男至遲應於抵達停止線前，已可看見行人，並應預期其準備穿越馬路，卻仍逕行通過，已構成違規。

法院另指出，雖遊覽車短暫阻擋部分視線，但影像清楚顯示，在鍾男駛至停止線時，視野未被遮蔽，仍未停讓行人，且與行人相距甚近，明顯違反交通規定。加上鍾男為持照駕駛人，理應了解相關規定，其行為即使非故意，亦屬過失。

綜合採證影片與現場事證，法院認定警方舉發有據，鍾男確有「行近行人穿越道時未暫停讓行人先行通過」之違規行為，裁罰並無不當，判決駁回原告之訴，維持原處分。