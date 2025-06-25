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臉書大屠殺！一夜消失至少50個FB社團　網崩潰：資料沒備份啊

▲▼ 臉書執行長兼創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）

▲臉書執行長兼創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

近期許多網友的個人帳號、粉專等，無故被臉書封殺，沒想到災情竟蔓延到臉書社團。24日深夜，許多臉書社團不明原因被關閉，連申訴的管道都沒有，讓許多網友紛紛PO網抱怨，更呼籲大家快把社團的資料備份。

有網友整理災情，發現有至少50個臉書社團一夜消滅，包括cosplay、二手商品、手遊討論、動畫、寶可夢、韓團討論、 貓咪也瘋狂等，不同形式的臉書社團。

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其中，有一名網友自稱4月利用臉書目前的AI機制進行檢舉，但許多社團於本月24日深夜被移除，難認兩者是否有關連。

有網友指出，臉書社團消失有前兆，只要社團名稱被改成「Group title pending（團體名稱待定）」，就可能馬上被關閉。此外，實際到臉書搜尋該英文，無法查詢到任何資訊。

網友看完紛紛留言，「 很多社團都被改名之後不見了」、「趕快存照片」、「都被奇怪的帳號刷惡意檢舉，好多社都被翻掉了」、「我好多別的社團也都不見了」、「國外25萬人的鳴潮社團也被爆破了」。

據了解，印尼、加拿大、美國、泰國、越南都出現臉書社團被移除的情況，臉書則給予「恐怖主義相關內容」或「裸露內容」等無關的違規理由，推測是惡意用戶利用AI審查而進行大規模檢舉導致。

若臉書帳號、社團真的發生被封鎖的情況，最好避免發文、批准內容或是重複提交申訴，靜待申訴後24至72小時的審查時間，透過臉書人工審查後，有機會恢復原狀。

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