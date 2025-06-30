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就美關稅談判再發警告　陸官媒：反對犧牲中方利益「損人不利己」

▲▼川普，關稅。（圖／路透）

▲中美關稅戰角力，中方就美關稅談判再發警告。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

中國商務部28日嚴正表態，強調反對任何國家以犧牲中方利益換取與美國達成貿易協議，並警告若出現此類情況，中方將堅決反制。商務部研究院研究員周密也在中國官媒《環球時報》表態分析，中方除了就美關稅談判再發警告，也是提醒其他國家如果想跟中國正常做生意，必須「共同遵守多邊經貿規則，不要做損人不利己的事情。」

美國總統川普今年四月初對全球貿易夥伴發動「關稅戰」，目前7月9日「對等關稅」90天寬限期倒數計時，傳出美方可能能與尚未談判好的國家，將自訂稅率，十分不利於中國。

中國商務部新聞發言人28日晚間就美與有關國家關稅談判情況答記者問也表示，中方樂見各方通過平等磋商解決與美方經貿分歧，但堅決反對任何一方以犧牲中方利益為代價達成交易，換取所謂關稅減免。如果出現這種情況，中方絕不接受，將堅決予以反制，維護自身正當權益。

《環時》報導也引述馬來西亞《今日商業》雜誌評論稱，這是中國商務部對任何與美國達成損害中國利益貿易協議的國家發出的嚴厲警告。與此同時，美國與貿易夥伴的談判進展並不順利。

報導指出，在美國政府「對等關稅」90天暫停期即將於7月9日結束的背景下，美國總統川普仍然保留了對許多貿易夥伴重新徵收高額關稅的可能性，美國財長貝森特也暗示，政府可能會給予各國更多時間進行談判。

在美國對多國推動「對等關稅」談判之際，中國商務部於28日嚴正表態，強調反對任何國家以犧牲中方利益換取與美國達成貿易協議，並警告若出現此類情況，中方將堅決反制。

馬來西亞《今日商業》評論認為，「這是一項針對可能與華府妥協的國家的明確警告，展現中國堅定捍衛自身利益的立場。」

中國商務部發言人指出，自4月美方推行「對等關稅」政策以來，其單邊主義行徑已嚴重破壞全球多邊貿易體制和國際經貿秩序。中國樂見各方透過平等磋商化解經貿分歧，並呼籲各國堅守公平正義，共同維護多邊體制，但不容任何協議以中國利益為代價。

商務部研究院研究員周密也表示，中國一直堅持原則，即在多邊框架下處理國與國之間的經貿問題，這就包括對所有國家都採取平等互惠的方式。「因此，如果個別國家在經貿談判中不遵守多邊原則，對中國造成損失，中方肯定不會認可這樣的做法。」

周密也重申商務部28日的表態，再一次明確釋放信號，「對於想跟中國建立正常經貿關係的國家和貿易夥伴，希望它們能夠共同遵守多邊經貿規則，不要做損人不利己的事情。」

《環時》也引述CNN報導警告稱，美國經濟的裂痕正在顯現。關稅是其中一個重要原因。進一步拖延將帶來更多不確定性。美國《紐約時報》稱，美方表態凸顯了與美國談判時所面臨的不確定性。

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