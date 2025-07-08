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丹娜絲重創嘉義市　基隆市結合人力機具南下救災

▲基隆跨區支援機具團隊南下救災。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆17人救災隊南下嘉義，謝國樑：颱風災情不能等。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

中度颱風丹娜絲（DANAS）侵襲南台，嘉義市多處出現道路淤積、樹木傾倒及設施損毀災情，影響居民生活與交通安全。基隆市政府今（8日）啟動跨區支援機制，結合消防局及工務處人力與機具，即刻派遣搶修隊伍南下馳援，協助嘉義市加速災後清理與環境復原。謝國樑表示，去年山陀兒颱風重創基隆，曾獲多個縣市跨區支援，深刻感受到城市間的溫情，如今嘉義面臨災情，基隆也責無旁貸，盼以實際行動回報，與嘉義市齊心協力、共渡難關。

謝國樑指出，面對大型災害，各城市更需彼此支援。此次由消防局與工務處共同組隊，攜帶多項專業機具前往嘉義，協助清理倒塌樹木、路障及損壞設施，盼為嘉義市民爭取最快速度恢復日常，展現城市間同心互助的力量，也讓受災居民感受到政府的溫度與行動力。

▲基隆跨區支援機具團隊南下救災。（圖／記者郭世賢翻攝）

支援隊伍今早於基隆市政府舉行授旗儀式，由市長謝國樑親自授旗，消防局長游家懿、工務處長簡翊哲出席。本次支援任務由消防局科長王君維、工務處公用事業科長顧勝璿率領團隊，協力廠商組成搶修隊，前往嘉義市投入第一線災後復原行動。

游家懿說明，此次支援共派遣推土機2部、抓吊車1部、吊車2部、卡車2部，並搭配乙炔切割工具與鏈鋸等裝備，將進行倒塌樹木處理、路障清除與危險設施拆除等多項作業。

▲基隆跨區支援機具團隊南下救災。（圖／記者郭世賢翻攝）

簡翊哲補充，基隆共計派出17位專業人員與操作技師，期盼在最短時間內與嘉義市完合作成重點清理任務，協助當地居民早日重返安穩生活。

謝國樑最後強調，未來也將持續強化區域合作應變機制，與全台各縣市並肩面對挑戰，共同守護人民安全與生活品質。

▲基隆跨區支援機具團隊南下救災。（圖／記者郭世賢翻攝）

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