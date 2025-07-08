上4節目批侯怡君「小三」　張金鳳誹謗罪被起訴

▲張金鳳(左起)指侯怡君是介入她與蕭大陸感情的小三，被依誹謗罪起訴。（資料照／翻攝張金鳳、侯怡君臉書）

記者劉昌松／台北報導

藝人蕭大陸的舊愛張金鳳多年前頻上電視節目，抨擊蕭大陸的妻子侯怡君是小三，侯怡君不堪名譽受損提告，檢察官認為張金鳳公開談論的是戀人相識、感情發展等私領域事項，純屬私德而與公共利益無關，不論內容是否為真，都已經侵犯侯怡君的隱私，因雙方調解不成，台北地檢署8日依誹謗罪嫌起訴張金鳳。

張金鳳在2021年7月27日播出的「新聞挖挖哇」節目中，提到侯怡君「當初分手，她並沒有被冠上小三，只是私底下很多媒體記者都知道」；7月28日的「命運好好玩」表示，「就算我今天跟蕭大陸復合了，全世界還是會講你是小三」。

同年的7月29日，「這！不是新聞」節目主持人詢問「侯怡君自己當時也有男朋友是嗎？」時，張金鳳回答「是的」；8月5日又在「震震有詞」節目中對侯怡君喊話「你介入了我的感情」，「那會爆出這個小三，純粹是因為侯怡君騷擾我到太嚴重了」。

檢察官認為，所謂「私德」，往往涉及個人生活習性、休養、價值觀與人格特質，與個人私生活的經營方式密不可分，屬於《憲法》第22條保障的隱私權範圍。立法要求證明所言真實性就可免責，是指事涉公共利益，如高階政府官員或政治人物，與犯罪嫌疑人或被告飲宴交際等，攸關人民信任的事項。

檢察官指出，侯怡君雖是演藝人員而有一定知名度，但仍有經營私生活的基本人性需求，侯怡君沒有擔任公職或經營公益事業，不能為了迎合群眾窺探名人隱私的好奇心，就認為侯怡君同意私生活供人品評，因此認定張金鳳出於攻訐他人的目的涉誹謗罪嫌，依法提起公訴。

此外，侯怡君另外控告張金鳳在臉書等社群平台發言，也涉及妨害名譽部分，因發文內容並未明顯指名道姓，內容多屬情緒宣洩等理由，處分不起訴。