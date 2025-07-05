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《犀利人妻》小三不辣「沒說服力？」　網曝變心關鍵：有看會知道

金鐘獎入圍最佳戲劇女配角獎─《犀利人妻》朱芯儀(圖／三立)

▲朱芯儀在《犀利人妻》中的造型，不是走性感風格。（圖／三立）

記者曾筠淇／綜合報導

台劇《犀利人妻》非常有名，劇中很多台詞、用詞，至今都有人會拿來玩哏。近日有網友發文拋問，當時飾演第三者的朱芯儀有沒有讓妝（指妝容故意弱化，以突出主角）？她實在想不通，為什麼男主角會為了一個「蘑菇頭」變心。貼文曝光後，引起網友討論。

有網友在Dcard上，以「朱芯儀在犀利人妻有讓妝嗎」為標題發文，提到她以前有看過《犀利人妻》，但她覺得飾演第三者的朱芯儀，在造型部分並不算很漂亮，為何留著一顆蘑菇頭，能讓男主角變心？相比《敗犬女王》，朱芯儀的角色就非常性感，讓人眼睛為之一亮。

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原PO不解，朱芯儀在《犀利人妻》的造型，為什麼不照《敗犬女王》的角色？就算不化濃妝、穿辣一點，以蘑菇頭的造型亮相，實在很沒有說服力，大家覺得呢？

▲朱芯儀。（圖／記者黃庠棻攝）

▲朱芯儀。（圖／記者黃庠棻攝）

貼文曝光後，就有網友直言，「薇恩讓瑞凡變心的原因，不是因為她的外表呀，是因為她讓瑞凡想起逝去的青春」、「讓瑞凡變心的理由並不是外表啊，是她激起他封塵已久的另外一面，讓他感受到只有表妹能理解他」、「有看劇的話，應該會知道，出軌主要不是因為顏值吧」。

還有網友表示，「要製造無害感呀」、「蘑菇頭很可愛阿，她唯一辣的地方應該是初登場的高跟鞋」、「角色先不論好壞，人設就是活潑的鄰家女孩，妝容當然以假素顏為主，蘑菇頭讓人印象很深刻呀」、「她本人真的很漂亮」。

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