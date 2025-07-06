小三激戰軍人夫喊「頂到子宮、被塞很滿」　正宮看LINE氣瘋

▲法院最終判決小三與偷腥人夫須連帶賠償30萬元慰撫金給正宮。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者曾羿翔／綜合報導

苗栗地方法院近日就一起侵害配偶權案件作出判決，正宮控訴其軍職丈夫阿威（化名）與女子阿瑤（化名）發展不當男女關係，導致婚姻破裂並造成精神傷害，法院最終判決兩被告須連帶賠償新台幣30萬元慰撫金。

根據判決內容，正宮與軍人丈夫於2023年6月結婚，婚姻維持期間，阿威於2023年10月至12月間與阿瑤頻繁互動，不僅互傳班表與親密照片，還有「寶貝」等暱稱稱呼及曖昧轉帳備註。更關鍵的是，阿瑤還將阿威設為手機緊急聯絡人並註明為「伴侶」，兩人更有明確發生性行為的對話紀錄。正宮發現後提告求償60萬元。

兩被告辯稱，相關對話僅為玩笑。阿瑤表示不知阿威已婚。但法院審酌雙方對話內容轉帳紀錄及阿瑤提供的證據，認定阿瑤知情卻仍與阿威交往，兩人互動已遠超普通社交，構成重大侵害配偶權。



判決書指出，阿瑤曾LINE傳訊給阿威，內容提到「想說一件很害羞的事，就是雖然交過滿多任的，但跟寶貝做那件事挺敏感的，怎麼說呢，就之前的很容易頂到子宮，其實這樣是不太舒服的，但是跟寶貝，我覺得被塞得很滿的感覺。」

法院指出，婚姻建立在互信與誠實基礎上，阿威的行為已破壞婚姻圓滿與安全，阿瑤知情仍介入，主觀上具有故意。經綜合雙方經濟狀況與侵害情節，判決兩人須連帶賠償正宮30萬元，並自2025年1月14日起至清償日止，按年利率5%計息。

雖原告求償60萬元，但法院認定30萬元為合理範圍，其餘部分駁回。