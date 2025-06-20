呂秋遠孩子生母現身北檢　為作家H「誹謗舊愛案」辯護

記者劉昌松／台北報導

律師呂秋遠4月間被爆料，與同樣是律師的林沄蓁交往生子，雙方不但為了認領孩子對簿公堂，還隔空開火互槓，引起網路世界與司法圈熱議，作家H(本名陳鴻儀)不僅為此專訪林沄蓁，還特地委任林沄蓁，擔任他被舊愛提告的辯護律師，展現力挺誠意。台北地檢署18日針對作家H被舊愛控告妨害名譽案開庭，作家H與林沄蓁也雙雙現身北檢。

▲呂秋遠孩子生母、也是律師的林沄蓁今早抵達北檢，為作家H辯護。（圖／記者劉昌松攝，下同）

林沄蓁曾是呂秋遠的事務所實習律師，她主張與呂秋遠在2023年交往並發生關係後產下一子，經親子鑑定確認孩子生父是呂秋遠，希望法院判決呂秋遠認領孩子，法院判決指出呂秋遠早已完成相關戶政登記，以訴訟無實益等理由判林女敗訴。

判決在4月間公開後，林沄蓁在網路社群發表多篇短文，描述2人認識、交往、分手過程，引起各方議論；呂秋遠直到6月間才發長文表示虛心接受評論，但也同時揭露部分LINE對話，表示當初是「生母勾引他」。

作家H在事件發展過程中，曾在網路頻導專訪林沄蓁，並多次質疑呂秋遠說法真實性，態度明顯支持林沄蓁，由於林沄蓁曾在風波中被形容「笨」，剛好作家H因為公開質疑前女友陳珮甄(Selena)利用在文策院當講師的資源，幫中小企業找投資，從中抽取利潤，被陳珮甄委任律師提告妨害名譽，作家H表示將委任林沄蓁作為辯護律師，以證明林沄蓁不笨。