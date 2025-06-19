建商總經理偷吃特助「該做都做過」！老闆看不下去了

▲建商總經理偷吃特助，連老闆都看不下去。（圖／AI製作）

記者柯振中／綜合報導

高雄一名前建商總經理阿雄（化名）與妻子結婚10多年，怎料他竟與特助小雪（化名）發生婚外情，通訊軟體當中的鹹濕訊息全被抓包，氣得阿雄的妻子把2人告上法院。高雄地院審理後，判2人須連帶賠償60萬元，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿雄與妻子2007年結婚，婚後育有2名子女，不過阿雄對婚姻不忠，竟與2022年底到職的特助小雪展開交往，阿雄向同事指稱「該做的事情都做過了，就是XX沒有放進去過」、「我跟OO（小雪的本名）常常抱在一起」，甚至還傳訊給小雪，稱讚「OO（小雪的本名）好美。我硬了」等話語。

阿雄的妻子2023年間得知丈夫出軌，丈夫立即做出承諾，不會再跟小雪交往，於是她決定原諒。不過，此後夫妻倆常常發生爭執，阿雄甚至時常提出想離婚，還常常離家數日不歸，讓她的身心大受影響。

▼建商總經理偷吃特助，向其他人炫耀「該做的事情都做過了」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



為了維持婚姻，阿雄的妻子仍舊信任丈夫，相信丈夫已經分手，直到2023年9月間被朋友告知，才知道丈夫不僅未跟小雪分手，甚至還高調公開關係、多次單獨出遊，丈夫不但金援小雪，更是出錢贊助小雪旅遊、買精品包送小雪。

經過仔細蒐證以後，阿雄的妻子將丈夫、小雪均告上法院，並且求償200萬元。對此，小雪則辯稱，阿雄在外面養的小三不是她，而是另有其人，且阿雄贈送的金錢、精品包屬於公司福利及獎勵，是作為她工作表現良好的報酬。

不過，由於阿雄與小雪的行為太過高調，讓公司許多人看不下去，公司老闆更是出面證稱，小雪到職不到一個月，便與阿雄過從甚密，他還開口提醒阿雄「養小三不要養到公司」，2人更是因此發生爭執。

高雄地院法官勘驗證據後，不採信阿雄、小雪的說法，衡量兩造的經濟、社會地位等情況後，判阿雄、小雪須連帶賠償60萬元，全案仍可上訴。