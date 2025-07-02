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工會抗議衛福部長「跑餐會卻拒見基層」　改革承諾不及格

▲▼醫療工會控訴衛福部長邱泰源「上任一年多，改革一場空」還屢次拒絕與工會協商。（圖／記者洪巧藍攝）

▲醫療工會怒批衛福部長邱泰源上任一年多六項改革都不及格。（圖／記者洪巧藍攝，資料照）

記者洪巧藍／台北報導

「天天跑餐會，拒絕見基層！」台灣醫療工會聯合會今（2）日上午聚集衛福部疾管署門口抗議，怒批衛福部長邱泰源擅自終止一季一次與工會開會協商的承諾，是「史上最不溝通的部長」；且「上任一年多，改革一場空」，工會現場評鑑衛福部6大項目改革全數不及格。邱泰源後續出面溝通，強調並未終止協商，每季一次會議一定會持續，也承諾最快8月召開下次會議。

台灣醫療工會聯合會趙麟宇理事長指出，2023年新冠疫情後爆發護理人員離職潮，引發社會關注，該年10月，台灣醫療工會聯合會發起「醫療勞權大遊行」，提出補足人力等訴求，時任衛福部的薛瑞元承諾建立「每季協商」的定期會議機制，沒想到邱泰源上任後，衛福部的態度180度大轉彎，協商程序多次被延期或取消，最終甚至以電話告知終止協商。

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趙麟宇痛批，衛福部無法回應基層的要求、無法面對醫療人員的失望與憤怒，便以逃避的心態，拒見醫療工會與基層人員。工會要求衛福部恢復召開與工會的定期協商會議，如果衛福部執意關上大門、拒絕溝通，醫療人員就只能回到街頭，用抗爭的方式來和衛福部溝通。

▲▼醫療工會控訴衛福部長邱泰源「上任一年多，改革一場空」還屢次拒絕與工會協商。（圖／記者洪巧藍攝）

▲醫療工會控訴衛福部長邱泰源「上任一年多，改革一場空」還屢次拒絕與工會協商。

高雄醫學大學醫療事業企業工會理事長、台灣醫療工會聯合會常務理事柯心炫砲轟，賴清德與邱泰源上任一年，已經讓醫療人員失望透頂！三班護病比政策為例，賴清德選舉時明明承諾「兩年內入法」，現在連個影子都沒有，只會發錢、發錢還發不到護理人員手上。

柯心炫指出，正因為衛福部「擺爛、裝死」的態度，醫療工會與部長的定期協商會議便顯得更為重要，一年前競選時選票一直開，但上任之後到現在只開過兩次會，現在甚至把門關起來，取消會議。

職能治療師職業工會理事長、台灣醫療工會聯合會常務理事黃盛祥說，衛福部進行醫院評鑒，工會現在也對衛福部進行評鑒，就「與基層溝通並與工會協商、提升醫療人員待遇、三班護病比入法、止血護理人力流失、醫事人力基準修法、改革健保支付制度」等六項全數不及格。

▲▼醫療工會控訴衛福部長邱泰源「上任一年多，改革一場空」還屢次拒絕與工會協商。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長邱泰源親自與醫療工會代表溝通開會時程。

工會表示，基層人力持續流失、政策空轉、承諾跳票，衛福部嚴重失職。第一次期中成績單已經揭曉，未來三年若賴政府與邱部長仍拒絕改革、避重就輕、本末倒置，基層醫療崩壞導致的民眾健康生命損失，一定會由評鑑不及格的衛福部與賴政府付出代價。

邱泰源後續出面與工會代表溝通，強調並沒有取消會議，僅是傳達面不那麼順暢，將依循著過去的慣例，最快8月份就會召開大型會議。

「我們很珍惜第一線醫療同仁的聲音」，邱泰源說，過去這陣子衛福部各司署都有針對議題找各自相關團體開會，先前協商大會也感到非常溫馨、有收穫，三班護病比入法絕對是衛福部執行方向。

▲▼醫療工會控訴衛福部長邱泰源「上任一年多，改革一場空」還屢次拒絕與工會協商。（圖／記者洪巧藍攝）

▲衛福部長邱泰源受訪回應工會訴求。

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