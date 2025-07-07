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奇景畫面曝！丹娜絲帶來火燒雲+雙彩虹　清境農場8日重新開放

▲丹娜絲颱風前夕，清境農場驚現壯麗火燒雲與雙彩虹。（圖／清境農場提供，下同）

▲丹娜絲颱風前夕，清境農場驚現壯麗火燒雲與雙彩虹。（圖／清境農場提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

丹娜絲颱風逐漸遠離，連續兩天暫停營業的清境農場宣布將於8日起恢復對外開放；而在颱風前夕的6日傍晚，受丹娜絲外圍雲系影響，農場上空曾出現罕見的火燒雲和雙虹奇景，令人驚嘆不已。

清境農場指出，國民賓館二樓觀景台的工作人員於昨天幸運目睹兩道完整、色彩鮮明的雙彩虹橫跨天空，整片天際也染上艷麗的橘紅色、映照著群山與雲海，畫面壯闊如詩如畫，當下紛紛拿起手機與相機記錄難得一見的自然奇觀，並即時分享至清境農場社群媒體，引發熱烈回響與討論。

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▲丹娜絲颱風前夕，清境農場驚現壯麗火燒雲與雙彩虹。（圖／清境農場提供）

▲丹娜絲颱風前夕，清境農場驚現壯麗火燒雲與雙彩虹。（圖／清境農場提供）

清境農場場長王仁助表示，目前場內已完成全面環境整理，並加強各項安全檢查與設施整備；而颱風來臨前夕常出現劇烈的天氣變化，帶來火燒雲與雙彩虹等壯麗景象，他建議近期計畫造訪清境的遊客，不妨前往視野開闊的觀景平台，或選擇入住擁有觀景視角的飯店，例如清境國民賓館，從二樓觀景台便能拍攝到極具震撼的大景，感受山城的絕美風光。

清境農場也提醒旅客，因颱風外圍雲系變化迅速，可能伴隨突如其來的降雨與強風，請務必留意氣象資訊，注意自身安全，確保旅程平安無虞。

▲清境農場將於8日重新對外開放。（圖／清境農場提供）

▲▼清境農場將於8日重新對外開放。

▲丹娜絲颱風前夕，清境農場驚現壯麗火燒雲與雙彩虹。（圖／清境農場提供）

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