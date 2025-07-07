　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

赴日恐遇「熱浪與雷擊雙警報」　全境飆破38度、東京74人急送醫

赴日恐遇「熱浪與雷擊雙警報」　全境飆破38度、東京急送74人就醫

▲ 關西與東海地區飆破38度，多地出現熱中症患者，醫護單位緊急出動應對高溫危機。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

颱風丹娜絲遠離台灣，本土未出現預期災情，網路盛傳的「7月5日預言」也悄然破局。不少民眾趁著天氣轉晴，搶買機票準備前往日本避暑兼旅遊，但眼下的日本卻迎來災難級熱浪，全境籠罩在高壓系統之下，多地飆破攝氏38度，氣象單位更針對全國30個都道府縣發布「熱中症警戒警報」，危險程度前所未見。

根據《NHK》與《WeatherMap》等日媒報導，七夕當天，日本從北海道到九州全面進入高溫特報區，東京市中心高達35.6度，創下今年首度「猛暑日」紀錄；關西與東海地區情況更為嚴峻，名古屋、岐阜與京都高溫逼近38度，體感溫度甚至直逼40度，醫院急診湧現大批中暑患者。

東京消防廳表示，光是7月7日白天，便有74人因疑似熱中症送醫，其中40人為中等症狀，年齡層從9歲孩童到近百歲長者，幾乎涵蓋所有族群。官方提醒，應持續補充水分、鹽分，開冷氣降溫，即使在室內也不能掉以輕心。

除了高溫導致身體不適，午後氣流不穩也成為另一道危機。日本氣象廳指出，午後將有強對流雷雨出現，山區與都市低地恐遭遇突如其來的短時豪雨與雷擊，部分地區甚至傳出道路積淹水與河水暴漲，出門活動需特別注意天氣變化。

另一頭，颱風丹娜絲則朝琉球群島西側海域遠離，雖然未對台灣造成直接衝擊，但它的遲緩路徑仍持續為沖繩與日本西南方海域帶來長時間強風暴雨，當地浪高不斷，甚至恐有龍捲風與閃電災情。

專家提醒，想赴日旅遊的民眾，務必事先查詢當地氣象與熱中症警報資訊，旅途中攜帶防曬帽、水壺與涼感用品，避免在正午前後暴露於戶外活動過久，並隨時留意雷雨預報，確保人身安全。

赴日恐遇「熱浪與雷擊雙警報」　全境飆破38度、東京急送74人就醫

▲ 關西與東海地區飆破38度，多地出現熱中症患者，醫護單位緊急出動應對高溫危機。（圖／翻攝自X）

延伸閱讀
土城家暴男不滿遭保護令趕出門「埋伏砍殺2姊妹」　目擊者還原現場
偷吃清潔工人夫遭離婚　小三醫師娘瘋狂報復正宮
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
389 2 1797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／可以回台灣了！5000旅客困金門　首批班機18:50起
YTR Judy公布收入！　揭外國網紅在台發展「須年收8位數
快訊／丹娜絲遠離「全台26萬戶」仍停電中　台電曝最新情況
快訊／高雄「3個里」8日停班停課
保護令保不了命！13天後她被夫砍死妹陪葬　檢曝：出事沒人負責
台銀人壽副總陳宏傑逝世　公司證實了
丹娜絲颱風創2紀錄　台南測站「13級陣風」史上第3高
謝男當街殺妻、小姨子！　新北檢轟「殘忍惡劣」：從重追訴
才與妻在板橋開庭！謝男一路尾隨…當街殺姊妹

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

赴日恐遇「熱浪與雷擊雙警報」　全境飆破38度、東京74人急送醫

英女王生前私語曝光！狠批梅根「邪惡又算計」　嘆哈利結婚是災難

馬斯克發文開砲！怒轟貝森特是「索羅斯走狗」：政客不懂算數

韓版燒肉粽！　少女13F墜樓「砸中3人」釀1死1傷2命危

北韓豪華「濱海渡假村」開幕！　開放俄羅斯觀光客搶先體驗

日男大生「吃大麻餅乾太嗨」從2樓往下跳　頭骨裂開、手骨折

兩岸經濟脫鉤？紐時：民進黨願承受損失　但台商赴中誘因仍強

北韓不讀不回！南韓決定「遣返6名脫北居民」　網痛罵：政府殺人犯

野外睡覺突遭雄獅攻擊！　土耳其男「赤手搏鬥」奇蹟生存

牛排配蘑菇「毒死前公婆」！澳女被判4罪　否認設局誘殺

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD

不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

赴日恐遇「熱浪與雷擊雙警報」　全境飆破38度、東京74人急送醫

英女王生前私語曝光！狠批梅根「邪惡又算計」　嘆哈利結婚是災難

馬斯克發文開砲！怒轟貝森特是「索羅斯走狗」：政客不懂算數

韓版燒肉粽！　少女13F墜樓「砸中3人」釀1死1傷2命危

北韓豪華「濱海渡假村」開幕！　開放俄羅斯觀光客搶先體驗

日男大生「吃大麻餅乾太嗨」從2樓往下跳　頭骨裂開、手骨折

兩岸經濟脫鉤？紐時：民進黨願承受損失　但台商赴中誘因仍強

北韓不讀不回！南韓決定「遣返6名脫北居民」　網痛罵：政府殺人犯

野外睡覺突遭雄獅攻擊！　土耳其男「赤手搏鬥」奇蹟生存

牛排配蘑菇「毒死前公婆」！澳女被判4罪　否認設局誘殺

讓化妝水CP值爆表！4招神級用法必學　冰鎮補水超有感

土城家暴男埋伏殺妻、小姨　陪同「隔離開庭」社工聞死訊悲痛

快訊／可以回台灣了！5000旅客困金門　首批班機18:50起航

台南停電尚待全面復電　消防分隊開放手機免費充電盼成最強後盾

88年前那夜！莫忘「七七事變」　抗日英雄吉星文與大刀隊抗擊敵人

美將公布關稅！民眾黨籲賴清德勿取消十講：難道這些議題比不上長毛象

丹娜絲破紀錄！全台650支電桿斷裂　3座電塔倒塌

快訊／丹娜絲遠離「全台26萬戶」仍停電中！　嘉義、台南、雲林最慘

雲林農損慘重　張嘉郡、丁學忠爭取「全品項、免現勘」補助　

風災摧毀南鯤鯓牌樓千年檜木巨構倒塌　廟方啟動搶修並發感謝啟事

【替媽媽QQ】1歲女兒見到媽媽的反應好冷淡XD

國際熱門新聞

若台灣、歐盟等國未達成協議　美財長：對等關稅8／1生效

遭撕咬拖屍　最後照片「熊逼近鏡頭」

27童睡夢中被沖走　床墊四散炸爛泥

丹娜絲Z字型移動！日氣象廳曝轉彎時間點

1個月狂生4颱風！　後頭還有更多

8歲男童遭毒癮母遺棄　「被狗群撫養」只會汪汪叫

即／川普：美東時間7日中午開始發送關稅信

瞬間淹成汪洋　德州洪災到處是屍體

日櫻島火山今早噴發！煙柱直噴3000公尺

馬斯克成立「美國黨」　投資人急喊卡

美國黨不推2028總統候選人？　馬斯克回應

日本又發現「劇毒植物」！　40株沿路生長

白宮：協商中願妥協國家　關稅期限可能調整

川普談判各國進度！台灣「緊張觀望」處境曝

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘偷吃清潔工：我濕了！　車震過程特斯拉全說

即／土城姊夫奪2命狂發6限動：都被我殺了！

無／土城姊妹騎車遭追砍滿地血！2人搶救無效亡

牌樓檜木全倒「損失難估」　南鯤鯓：設法重建

即／狠殺姊妹家暴夫正面曝　嗆：媽祖只保佑妳們到今天

即／家暴男土城分局崩潰痛哭！無法筆錄

丹娜絲「敗部復活再回台灣？」天氣粉專解答了

目擊者驚悚還原！土城姊夫開車衝撞2姊妹　不發一語持刀狂捅

即／土城2姊妹騎車外出！遭「姊夫追砍」重傷　送醫搶救中

奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

即／土城家暴惡男「怒殺2姊妹」抓到了！

犯案畫面曝光！土城姊夫1刀1棍「壓制姊妹」狂捅奪2命

快訊／丹娜絲06：00桃竹出海　估下午解陸警

即／氣象署：中颱丹娜絲登陸嘉義布袋

土城姊夫殺害妻與小姨　脆上撩妹留言曝

更多

最夯影音

更多

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面