赴日恐遇「熱浪與雷擊雙警報」　全境飆破38度、東京74人急送醫

▲ 關西與東海地區飆破38度，多地出現熱中症患者，醫護單位緊急出動應對高溫危機。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

颱風丹娜絲遠離台灣，本土未出現預期災情，網路盛傳的「7月5日預言」也悄然破局。不少民眾趁著天氣轉晴，搶買機票準備前往日本避暑兼旅遊，但眼下的日本卻迎來災難級熱浪，全境籠罩在高壓系統之下，多地飆破攝氏38度，氣象單位更針對全國30個都道府縣發布「熱中症警戒警報」，危險程度前所未見。

根據《NHK》與《WeatherMap》等日媒報導，七夕當天，日本從北海道到九州全面進入高溫特報區，東京市中心高達35.6度，創下今年首度「猛暑日」紀錄；關西與東海地區情況更為嚴峻，名古屋、岐阜與京都高溫逼近38度，體感溫度甚至直逼40度，醫院急診湧現大批中暑患者。

東京消防廳表示，光是7月7日白天，便有74人因疑似熱中症送醫，其中40人為中等症狀，年齡層從9歲孩童到近百歲長者，幾乎涵蓋所有族群。官方提醒，應持續補充水分、鹽分，開冷氣降溫，即使在室內也不能掉以輕心。

除了高溫導致身體不適，午後氣流不穩也成為另一道危機。日本氣象廳指出，午後將有強對流雷雨出現，山區與都市低地恐遭遇突如其來的短時豪雨與雷擊，部分地區甚至傳出道路積淹水與河水暴漲，出門活動需特別注意天氣變化。

另一頭，颱風丹娜絲則朝琉球群島西側海域遠離，雖然未對台灣造成直接衝擊，但它的遲緩路徑仍持續為沖繩與日本西南方海域帶來長時間強風暴雨，當地浪高不斷，甚至恐有龍捲風與閃電災情。

專家提醒，想赴日旅遊的民眾，務必事先查詢當地氣象與熱中症警報資訊，旅途中攜帶防曬帽、水壺與涼感用品，避免在正午前後暴露於戶外活動過久，並隨時留意雷雨預報，確保人身安全。

▲ 關西與東海地區飆破38度，多地出現熱中症患者，醫護單位緊急出動應對高溫危機。（圖／翻攝自X）

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