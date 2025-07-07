強風吹襲麻豆下營文旦落果成災！　黃偉哲勘災搶救農損拚復原

▲台南市長黃偉哲實地勘查麻豆文旦果園，關心果農落果災情，指示市府動員支援清運。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

強颱丹娜絲挾16級強風襲台，重創台南農漁產業，尤其以麻豆、下營文旦果園災損最為嚴重，台南市長黃偉哲7日上午前往產區現地勘災，實地查看果農損失，強調文旦是農民心血，將全力動員協調國軍、區公所、農業局全面支援清園、加速復原，也已向農業部請求簡化補助流程，力求「搶時間、救產業」。

黃偉哲指出，此次颱風雖無大規模淹水，但風力異常猛烈，現場果園落果面積廣泛，初步估算僅剩1至3成可收成果實，且大多尚未成熟、無法加工，只能全數清除處理。對農民而言，是幾乎全年度收益的重大打擊，「看到落果滿地，真的很心疼」。

為協助果農早日恢復生產，市府已指示農業局立即啟動災後應變作業，動員區公所與國軍人力投入落果清運，並請各區長親自下場督導。農業局也呼籲果農可透過「農產業天然災害現地照相APP」記錄災損，作為後續補助申請依據，並強調清園作業應注意安全，避免在果樹倒伏或積水區域冒險作業。

此外，沿海地區如北門、將軍等漁港也傳出漁船翻覆與設施毀損，市府正彙整災情，並與農業部協調研擬後續補救與補助方案。黃偉哲強調，「這場風災雖難以完全防範，但我們會與農漁民並肩作戰，從現場清理到補助申請，全程陪伴，讓農民少一分損失，多一分希望。」