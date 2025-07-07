　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

警察晚間開單！永和男氣炸：沒颱風假還要收罰單　網洗臉：開得好

新北永和6日晚間11點無風雨，有警察在開單。（翻攝「我是永和人」社團）

▲新北永和昨晚間11點無風雨，有警察在開單。（翻攝「我是永和人」社團）

圖文／鏡週刊

丹娜絲颱風昨（6日）23時40分由嘉義縣布袋登陸，之後逐漸北上，受到本島地形破壞，今（7日）早5時減弱為輕度颱風，並在上午11時30分解除陸上警報。昨晚，北北基桃4縣市宣布今日照常上班上課，引起部分群眾不滿，一名新北永和網友在社團發文，怒指「沒颱風假就算了，還要收罰單」，卻反遭其他網友洗臉。

一名網友昨晚11點許在「我是永和人」社團貼出兩張照，可見無風無雨，有警察在沿路開罰單。該網友發文：「可憐的新北永和人，沒颱風假就算了，還要收罰單，地點在永福橋跟福和橋之間，感覺起來不排除會往秀朗橋那邊沿路開過去，拍照時間10點57分能救一個算一個。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友在「我是永和人」社團發文，抱怨警察颱風天開單。（翻攝「我是永和人」社團）

▲網友在「我是永和人」社團發文，抱怨警察颱風天開單。（翻攝「我是永和人」社團）

貼文一出引來眾多網友譏諷，留言：「開得好，當我們這些等通知的車主是傻瓜嗎」、「颱風跟罰單有什麼關係啊？這個邏輯」、「違法還大聲，台灣人嘻嘻」、「違規行為就該罰」、「可悲台灣人用路人素質，難怪交通這麼亂」、「早就公佈不停班停課，還在違停 ，送錢也不是這樣」。

還有人說：「違規講的很委屈一樣，是不是平常就覺得自己可以凌駕在法律之上？」「不開單明天早上大家一起塞爆」、「辛苦警察了」、「被開單活該，就算真的有颱風進來放颱風假，在開放紅黃線停車的時間之前，就有一堆車提早停在路上搶先佔個好位置」、「自己要注意停車位置地點和時間，『紅線』不能停」、「正確觀念的比較多，我就放心了..」。


更多鏡週刊報導
近代最狂颱風夜！丹娜絲風速一度吹出台南站史第三　現已減弱成輕颱
台日韓談判未果就加稅？　美財長：8/1對等關稅將生效
醫師娘偷吃抓狂／醫師娘色誘人夫清潔工上床　被離婚惱羞失控戰元配

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
389 2 1797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
丹娜絲掀大浪！海上太陽能板平台全毀　一片黑畫面曝
快訊／丹娜絲甩尾！　15縣市豪大雨特報
快訊／新北姊妹遭追砍命危　兇嫌姊夫逃往中南部
南鯤鯓「空拍畫面」震撼曝　在地人心痛
快訊／新北姊妹騎車遭追砍！　重傷搶救中
南鯤鯓雄偉牌樓全倒！　1根3千萬「損失難估」
快訊／丹娜絲強襲！車被強風吹翻　父女巡田1死2傷
台南製香廠成廢鐵　老闆淚：活那麼久第一次遇到
丹娜絲太狂！　整座繳費機「離家出走」
陣風飆16級！台南多處房屋被吹倒　居民夜宿區公所

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／15縣市豪大雨特報！丹娜絲甩尾　台北市列豪雨區

南鯤鯓牌樓被吹倒！「空拍畫面」震撼曝光　在地人爆心痛

明起連4天低壓帶籠罩　全台濕答答「南部防大雨」

颱風夜南下！440元客運票「像玩3hrs海盜船」超暈　驚魂視角曝

擦餐桌左右來回清潔錯了？　專業人士教兩步驟正確做法

警察晚間開單！永和男氣炸：沒颱風假還要收罰單　網洗臉：開得好

丹娜絲「敗部復活再回台灣？」天氣粉專解答了　曝未來天氣

十二星座7/7～7/13運勢解析！巨蟹勇敢逐夢、天蠍突破停滯

嘉義長庚「救護車被吹歪」醫護肉身擋！　他直擊：大門也快破了

台南人曬紀錄「丹娜絲真是超瘋！」　鄉親整晚沒睡：有夠派

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」

快訊／15縣市豪大雨特報！丹娜絲甩尾　台北市列豪雨區

南鯤鯓牌樓被吹倒！「空拍畫面」震撼曝光　在地人爆心痛

明起連4天低壓帶籠罩　全台濕答答「南部防大雨」

颱風夜南下！440元客運票「像玩3hrs海盜船」超暈　驚魂視角曝

擦餐桌左右來回清潔錯了？　專業人士教兩步驟正確做法

警察晚間開單！永和男氣炸：沒颱風假還要收罰單　網洗臉：開得好

丹娜絲「敗部復活再回台灣？」天氣粉專解答了　曝未來天氣

十二星座7/7～7/13運勢解析！巨蟹勇敢逐夢、天蠍突破停滯

嘉義長庚「救護車被吹歪」醫護肉身擋！　他直擊：大門也快破了

台南人曬紀錄「丹娜絲真是超瘋！」　鄉親整晚沒睡：有夠派

乃木坂46前成員拍戲險出事！雨中推夫墜崖「意識模糊、無法呼吸」

丹娜絲強襲！彰化知名景點「鐵道花旗木」　6棵慘遭連根拔起

無尊穩交阿喜3年！自爆「接吻沒辦法喇舌」　特殊怪僻全場震驚

丹娜絲掀大浪！屏東海上太陽能板平台全毀　海岸線一片黑畫面曝　

黑歷史曝！5死團購主用自己全家7口發誓　黃金投資糾紛狂挨告

換掉林志玲！內衣品牌找嫩妹代言　股價斷崖崩跌89%

麥當勞少女遭侵犯輕生再議！父緊握妻手哽咽受訪：看到一絲曙光

快訊／土城2姊妹騎車遭追砍命危！　兇嫌姊夫逃往中南部

孩子想追星就帶去！鄧超說到做到　一家4口「飛韓朝聖BLACKPINK」

快訊／印尼勒沃托比火山「大規模噴發」！　日氣象廳監測有無海嘯

【帶媽逛男模店】她原本嫌貴結果玩超嗨XD

生活熱門新聞

快訊／丹娜絲06：00桃竹出海　估下午解陸警

即／氣象署：中颱丹娜絲登陸嘉義布袋

丹娜絲直球對決！　今「雨最大」地區曝

快訊／丹娜絲05：00變輕颱　登陸快速減弱

丹娜絲明凌晨登陸　氣象署最新說明

丹娜絲暴風圈再減弱　陸警範圍僅剩北北基桃等8縣市

丹娜絲襲台「7/7颱風假懶人包」一次看

丹娜絲慘狀曝　「被中央山脈摧殘看不出颱風樣子」

快訊／北市：紅黃線停車延至7日中午

全台13縣市、桃園4區停班課　懶人包一覽

即／高雄百貨沒放颱風假　漢神、夢時代11點開門

丹娜絲撞中央山脈變輕颱　2原因快速減弱

「1甜品」能助減重！醫曝：一碗就能燃脂

台南風速刷紀錄　37歲以下台南人絕沒體驗過

更多熱門

相關新聞

急診室外救護車被吹走　救護員猛抵擋撐不住

急診室外救護車被吹走　救護員猛抵擋撐不住

颱風丹娜絲於昨（6）日晚間11點40分左右從嘉義布袋登陸，強勁風勢差一點打破1986年韋恩颱風在嘉義創下的冠軍紀錄，不過當地也傳出不少災情。有網友在臉書社團po出驚人影片，可見嘉義長庚急診室外，有輛救護車一度被強風吹走，所幸後來停下，也沒有造成人員傷亡。

網友見面性侵大阪女　陸男：對性侵有興趣

網友見面性侵大阪女　陸男：對性侵有興趣

伊凡卡打造度假天堂　當房地產女王

伊凡卡打造度假天堂　當房地產女王

長照3.0資源升級難解失智照護荒

長照3.0資源升級難解失智照護荒

失智症背後的財務戰場如何解？

失智症背後的財務戰場如何解？

關鍵字：

我是永和人鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘偷吃清潔工：我濕了！　車震過程特斯拉全說

奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

快訊／丹娜絲06：00桃竹出海　估下午解陸警

即／氣象署：中颱丹娜絲登陸嘉義布袋

丹娜絲直球對決！　今「雨最大」地區曝

快訊／丹娜絲05：00變輕颱　登陸快速減弱

丹娜絲明凌晨登陸　氣象署最新說明

蔣萬安臉書被灌爆！親曝正常上班上課原因

丹娜絲暴風圈再減弱　陸警範圍僅剩北北基桃等8縣市

若台灣、歐盟等國未達成協議　美財長：對等關稅8／1生效

丹娜絲襲台「7/7颱風假懶人包」一次看

「蔣萬安沒放颱風假」遭綠營猛轟　游淑慧：建議改由內政部決定

丹娜絲猛襲南台灣！「南鯤鯓代天府」牌樓整排全塌了

鳳梨颱風夜「嘉義家全破了」！住家慘況曝光

61歲男腎臟移植後「體內竟長滿寄生蟲」！

更多

最夯影音

更多

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面