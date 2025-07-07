警察晚間開單！永和男氣炸：沒颱風假還要收罰單　網洗臉：開得好

▲新北永和昨晚間11點無風雨，有警察在開單。（翻攝「我是永和人」社團）

圖文／鏡週刊

丹娜絲颱風昨（6日）23時40分由嘉義縣布袋登陸，之後逐漸北上，受到本島地形破壞，今（7日）早5時減弱為輕度颱風，並在上午11時30分解除陸上警報。昨晚，北北基桃4縣市宣布今日照常上班上課，引起部分群眾不滿，一名新北永和網友在社團發文，怒指「沒颱風假就算了，還要收罰單」，卻反遭其他網友洗臉。

一名網友昨晚11點許在「我是永和人」社團貼出兩張照，可見無風無雨，有警察在沿路開罰單。該網友發文：「可憐的新北永和人，沒颱風假就算了，還要收罰單，地點在永福橋跟福和橋之間，感覺起來不排除會往秀朗橋那邊沿路開過去，拍照時間10點57分能救一個算一個。」

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▲網友在「我是永和人」社團發文，抱怨警察颱風天開單。（翻攝「我是永和人」社團）

貼文一出引來眾多網友譏諷，留言：「開得好，當我們這些等通知的車主是傻瓜嗎」、「颱風跟罰單有什麼關係啊？這個邏輯」、「違法還大聲，台灣人嘻嘻」、「違規行為就該罰」、「可悲台灣人用路人素質，難怪交通這麼亂」、「早就公佈不停班停課，還在違停 ，送錢也不是這樣」。

還有人說：「違規講的很委屈一樣，是不是平常就覺得自己可以凌駕在法律之上？」「不開單明天早上大家一起塞爆」、「辛苦警察了」、「被開單活該，就算真的有颱風進來放颱風假，在開放紅黃線停車的時間之前，就有一堆車提早停在路上搶先佔個好位置」、「自己要注意停車位置地點和時間，『紅線』不能停」、「正確觀念的比較多，我就放心了..」。



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