丹娜絲太猛！急診室外救護車被吹走　救護員猛抵擋撐不住

▲救護車一度被強風吹走，左側車門一名救護員撐不住也被推著走，一旁醫護乾著急。（翻攝自爆料公社）

圖文／鏡週刊

颱風丹娜絲於昨（6）日晚間11點40分左右從嘉義布袋登陸，強勁風勢差一點打破1986年韋恩颱風在嘉義創下的冠軍紀錄，不過當地也傳出不少災情。有網友在臉書社團po出驚人影片，可見嘉義長庚急診室外，有輛救護車一度被強風吹著走，左側車門一名救護員抵擋不住被推擠，所幸後來停下，也沒有造成人員傷亡。

颱風丹娜絲今（7）日上午6點時中心已從桃園、新竹交界附近出海，目前強度稍減弱且暴風圈略為縮小中，持續朝台北北北西方移動，已漸漸遠離台灣。不過中央氣象署也發布陸上強風特報，提醒颱風及其外圍環流影響，今上午至夜間基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請民眾注意。

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昨晚丹娜絲風勢相當驚人，有網友在臉書社團「爆料公社」po出一段影片，可見嘉義長庚醫院急診室外，有輛救護車一度被強風吹走，嚇壞當時所有醫護人員，所幸救護車後來終於停下，也沒有造成人員傷亡。

影片曝光後，有許多網友湧入留言，「哇那個福斯的車子重兩噸，再加上車上的設備，這樣子颱風也吹著走風力真的很大」、「門關好，風灌進去瞬間可以舉起車輛的」、「哇塞 原地漂移欸」。



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