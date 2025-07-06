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丹娜絲來襲雲林7/7停班課　台大雲林分院門診全面暫停

▲台大醫院雲林分院因應停班課同步調整醫療服務。（圖／台大雲林分院提供）

▲台大醫院雲林分院因應停班課同步調整醫療服務。（圖／台大雲林分院提供）

記者游瓊華／雲林報導

受丹娜絲颱風來襲影響，中央氣象署發布海上颱風警報，雲林縣政府今（6）日宣布明（7日，週一）全縣停止上班、停止上課，縣內各大醫療院所也緊急啟動應變機制，調整醫療服務，提醒民眾事先掌握看診資訊，避免白跑一趟。

台大醫院雲林分院宣布，明日門診全面暫停，包括門診手術、門診檢查、檢驗、放射線檢查及連續處方箋領藥等服務皆不提供。不過，院內急診、住院與兩院區洗腎服務照常進行，如有緊急醫療需求仍可安心就醫。

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針對已預約回診的病患，如因颱風無法前往，院方表示可在一個月內持原預約單，於該醫師門診時間至掛號處加號看診，至於電話或網路預約未出席者，亦不會列入爽約紀錄。

同樣配合停班停課公告，天主教若瑟醫院7日也調整門診安排。院方表示，當日上午門診照常的科別包括骨科（設於一樓19診）、一般外科（一樓17診）、一般內科（二樓26診）與兒科（三樓51診），不過兒科不提供檢查診與預防注射服務。下午與夜間門診全面停診，急診則持續提供24小時服務。

雲林縣政府提醒民眾，明日風力與雨勢將逐步增強，請居住於低窪、沿海地區的民眾特別留意防颱措施，檢查排水設施、備妥砂包與糧食等必要物資，並隨時關注最新氣象資訊。若非必要應避免外出，共同守護家人與社區安全。

 


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