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丹娜絲北上　福建Ⅱ級響應「小三通全停航」

▲▼中度颱風丹娜絲路徑潛勢預報。（圖／氣象署）

▲丹娜絲路徑潛勢預報。（圖／氣象署）

記者蔡紹堅／綜合報導

中颱「丹娜絲」持續從台灣海峽北上，福建已啟動防颱風Ⅱ級應急響應，沿海76條客渡運航線、193艘客渡船停航，其中，廈金、泉金、兩馬、黃馬等4條兩岸「小三通」客運航線全部停航。

據大陸中央氣象台消息，6日12時，「丹娜絲」位於距離台灣高雄市西偏南方向約190公里，中心位置位於北緯北緯21.9度、東經118.6度，最大風力為12級，強度等級為颱風級，將以每小時10至15公里的速度向北偏東方向移動，強度將有所增強。

大陸中央氣象台預計，6日夜間至7日早晨颱風「丹娜絲」將自南向北穿過台灣海峽，在此期間可能擦過或登陸台灣西部一帶沿海，7日白天移入東海西南部海面，逐漸向福建北部至浙江中南部一帶沿海靠近。

▼金門泉州小三通。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼海上風力影響！金泉小三通「石井－水頭」今停航 。（圖／記者林名揚翻攝）

福建海事局消息5日12時啓動防颱風Ⅱ級應急響應，6日保持Ⅱ級應急響應，透過海岸電台持續播發颱風預警訊息和點對點呼叫，引導進入台灣海峽的船舶調整航行計劃，同時組織港內作業船舶疏散，引導外海作業漁船回港避風，撤離海上施工作業人員。

截至6日12時，福建沿海76條客渡運航線、193艘客渡船停航，其中廈金、泉金、兩馬、黃馬等4條兩岸「小三通」客運航線全部停航。福建沿海104個水上工程項目全部停工。

福建海事局也根據颱風態勢對海上應急救助力量進行動態布防，目前福建沿海共有4架救助直升機、3艘大型專業救助船、49艘海巡船艇、104艘港作拖輪已做好應急準備，確保一旦發生海上險情能夠及時、有效、妥善處置。

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