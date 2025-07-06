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面試要考550題MBTI測試　陸公司：E人肯定不要！

▲▼工作面試,面試,求職。（圖／CFP）

▲不少企業將MBTI列入面試參考。（圖／CFP）

文／香港01

MBTI將人分為16種不同的性格類型，幫助大家探索和理解人格差異，甚至是職業性向發展。但有網友反映，貴州一公司在招聘中要求求職者先進行550條題的MBTI測試，否則就無法推進面試流程，並將測試結果設為硬性審核標準，表明「E（外向）人肯定不要」。

《上游新聞》報導，有網友介紹，她在面試貴州築雲電子商務有限公司一職位時，被公司HR要求先進行MBTI測試。對方明確告知，要以MBTI結果嚴格招人，並聲稱想要招聘「ISTJ」人格的員工。

MBTI測試全稱為邁爾斯-布里格斯性格分類指標（Myers-Briggs Type Indicator)，是一種自我報告式的人格測評工具。待完成一定數量的測試題後，將通過四個維度，包括外向E/內向I、感覺S/直覺N、思考T/情感F、判斷J/知覺P，將人格劃分為16種類型。測試結果為4個字母組合，前述公司提到的「ISTJ」為：內向、感覺、思考、判斷型人格。

▼網友被要求先進行MBTI測試。（圖／翻攝小紅書）

▲▼面試要考550題MBTI測試　陸公司：E人肯定不要！。（圖／翻攝小紅書）

涉事公司HR負責人田女士介紹，求職者必須先完成550條題目的MBTI測試才能進行下一步流程，「不做就沒什麽好聊的。我們的測試是目前全國最專業的，用於測試求職者的執行力、分析能力和策劃力」。她聲稱，公司負擔測試的成本同樣很高，每測一人公司要付費99元，「我們就怕招聘到錯的人。公司要內向(I)的人，E（外向）人肯定不要，E人跳槽（機率）高」。

該公司提供的MBTI測試題圍繞職業定位、風格、動機、優勢和價值觀5個方面開展。在「職業動機」一項中，其中一條題目為「我認為工作不是為了錢，而是情感」，並在「完全不符/偶爾符合/一般符合/多數符合/完全符合」5個選項中選出答案；在「職業優勢」中，有題目為「A.我盡量與別人一起做事，B.我喜歡為別人張羅」，並在「A非常符合、A比較符合、中立、B比較符合、B非常符合」等選項中選出答案。

▲▼面試要考550題MBTI測試　陸公司：E人肯定不要！。（圖／翻攝小紅書）

對於「不要E人」一說，田女士解釋，公司重點會看測試結果中反映的工作分和財富分，「工作分高表示愛加班，工作分低表示不愛加班；財富分高表示願意高薪，財富分低表示愛躺平」，並表明公司需要愛加班、願意高薪的員工，但同時承認測試結果並非100%準確，但與實際情況「很接近」。

將MBTI測試結果作為招聘的硬性標準，甚至存在明顯人格類型傾向的招聘方式，引發諸多質疑。倫敦大學學院心理學博士、英國心理學會特許心理咨詢學家陳志林認為，MBTI在招聘中談不上「很靠譜」，測試結果容易失真。

▲▼面試要考550題MBTI測試　陸公司：E人肯定不要！。（圖／翻攝小紅書）

陳志林介紹，MBTI測試屬於「類型論」工具（將人分為固定類型），但現代心理學更傾向用「特質論」（如大五人格）評估個體。對於「類型論」工具，若求職者提前了解測試邏輯，可能刻意選擇「理想答案」。

他認為，MBTI的信度（穩定性）和效度（預測性）在學術研究中爭議較大，尤其難以有效預測工作表現，因此僅靠MBTI招聘並不科學，並提到MBTI測試會忽略人格的複雜性與情境適應性，測試結果也易受答題時情緒、狀態的影響。陳志林坦言，MBTI只是求職路上的「參考題」，而非決定職業命運的「判決書」，職業發展終究由持續的行動與能力所主導。

華東政法大學經濟法學院助理研究員施婧葳指出，企業讓勞動者做MBTI測試並不違反勞動法規定，但若將測試結果與是否錄用掛勾，就明顯構成對特定「性格」求職者的歧視。

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