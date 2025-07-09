這三個星座超挑剔　約會像面試、寧可單身也不妥協

▲十二星座中有三個星座寧缺勿濫、標準超高，戀愛必須要挑到剛剛好的人才可以。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

當你在尋找伴侶時，心裡自然會有幾個「必備條件」。也許你希望對方風趣、忠誠、博學、見多識廣，或甚至全都具備，這完全沒有問題。不過，對於那些「超挑剔」的約會族來說，他們對伴侶的期待清單常常長到不可思議，甚至包含了一些近乎不可能找到的特質。他們不是模糊地期待遇到合眼緣的人，而是堅持要找到一個「完全符合理想型」的人。

從星座的角度來看，有幾個星座特別以挑剔著稱。有些人是因為過去的感情經驗或糟糕的分手讓他們學到教訓，哪怕對方只稍微讓他們想起前任，他們也寧願放棄，不願冒著再受傷的風險。對他們來說，單身也好過將就。而有些人則是因為心裡早已勾勒出一個非常具體的未來藍圖。從婚禮到生活細節，他們都規劃得一清二楚，因此想找的就是那個能完全融入計畫的人。他們不僅會仔細審視對方的個人簡介，第一次約會時也往往是嚴格的「面試官」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然挑剔並沒有錯，但對他們來說，約會時要能放輕鬆、享受當下與冒點險，確實比較難，以下就是國外網站《Bustle》占星師列出的在愛情裡最容易挑剔的三個星座，快來看看自己有沒有上榜吧！

處女座

處女座很少單純為了好玩而赴約。對他們來說，約會更像是辦案，他們會帶著「偵探」的態度來評估對方。作為務實的土象星座，處女座最討厭浪費時間，如果對方不符合他們心裡的「必要條件」，很快就會離開。

處女座同時受水星守護，是溝通之星，所以他們也完全不怕「盤問」對方。在偵查過後，他們還會切換成面試官的角色，詢問對方的未來規劃，甚至打聽家庭背景、戀愛史、分手經驗等，只為看清對方的真實面貌。

當處女座終於遇到一個能共度未來的人時，他們會非常認真對待這段感情，也會慶幸當初的挑剔讓自己選對了人。

天蠍座

天蠍座對「氣場」極為敏感。他們由哲學意味濃厚的冥王星守護，能從很遠的距離就感受到對方的能量。他們會立刻判斷這個人是否合適，毫不含糊。

約會結束後，天蠍座通常會打給朋友，一股腦地吐槽對方的各種缺點，而不是去找優點。別人總會勸他們「放開點」，但對天蠍座來說，與其勉強和不適合的人交往，他們更寧願一個人。外界覺得他們太挑剔，但在他們看來，這是謹慎。

作為直覺超強的水象星座，天蠍座情感深刻，因此對於新進入生活的人總是特別小心。如果他們決定為你卸下心防，那一定是已經判斷你值得。

水瓶座

沒有誰比水瓶座更容易「瞬間冷掉」了。一句爛笑話、一則不合時宜的訊息，甚至是在餐廳點了一道奇怪的菜，都可能讓他們立刻失去興趣。這個風象星座一旦心裡沒戲了，就很難再回頭。

水瓶座雖然渴望戀愛，但他們對理想戀情有著非常具體的想像。作為由叛逆的天王星守護的古怪星座，他們欣賞獨特、與眾不同的連結，即便知道這樣的人難找，他們依然甘之如飴。

就像天蠍座一樣，水瓶座也寧願單身，直到遇到那個符合他們腦中理想形象的人。他們很清楚自己要什麼，也願意花時間慢慢尋找。