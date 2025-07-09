　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

這三個星座超挑剔　約會像面試、寧可單身也不妥協

▲▼星座,戀愛,約會,面試,挑剔,十二星座,處女,天蠍,水瓶。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲十二星座中有三個星座寧缺勿濫、標準超高，戀愛必須要挑到剛剛好的人才可以。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

當你在尋找伴侶時，心裡自然會有幾個「必備條件」。也許你希望對方風趣、忠誠、博學、見多識廣，或甚至全都具備，這完全沒有問題。不過，對於那些「超挑剔」的約會族來說，他們對伴侶的期待清單常常長到不可思議，甚至包含了一些近乎不可能找到的特質。他們不是模糊地期待遇到合眼緣的人，而是堅持要找到一個「完全符合理想型」的人。

從星座的角度來看，有幾個星座特別以挑剔著稱。有些人是因為過去的感情經驗或糟糕的分手讓他們學到教訓，哪怕對方只稍微讓他們想起前任，他們也寧願放棄，不願冒著再受傷的風險。對他們來說，單身也好過將就。而有些人則是因為心裡早已勾勒出一個非常具體的未來藍圖。從婚禮到生活細節，他們都規劃得一清二楚，因此想找的就是那個能完全融入計畫的人。他們不僅會仔細審視對方的個人簡介，第一次約會時也往往是嚴格的「面試官」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然挑剔並沒有錯，但對他們來說，約會時要能放輕鬆、享受當下與冒點險，確實比較難，以下就是國外網站《Bustle》占星師列出的在愛情裡最容易挑剔的三個星座，快來看看自己有沒有上榜吧！

處女座

處女座很少單純為了好玩而赴約。對他們來說，約會更像是辦案，他們會帶著「偵探」的態度來評估對方。作為務實的土象星座，處女座最討厭浪費時間，如果對方不符合他們心裡的「必要條件」，很快就會離開。

處女座同時受水星守護，是溝通之星，所以他們也完全不怕「盤問」對方。在偵查過後，他們還會切換成面試官的角色，詢問對方的未來規劃，甚至打聽家庭背景、戀愛史、分手經驗等，只為看清對方的真實面貌。

當處女座終於遇到一個能共度未來的人時，他們會非常認真對待這段感情，也會慶幸當初的挑剔讓自己選對了人。

天蠍座

天蠍座對「氣場」極為敏感。他們由哲學意味濃厚的冥王星守護，能從很遠的距離就感受到對方的能量。他們會立刻判斷這個人是否合適，毫不含糊。

約會結束後，天蠍座通常會打給朋友，一股腦地吐槽對方的各種缺點，而不是去找優點。別人總會勸他們「放開點」，但對天蠍座來說，與其勉強和不適合的人交往，他們更寧願一個人。外界覺得他們太挑剔，但在他們看來，這是謹慎。

作為直覺超強的水象星座，天蠍座情感深刻，因此對於新進入生活的人總是特別小心。如果他們決定為你卸下心防，那一定是已經判斷你值得。

水瓶座

沒有誰比水瓶座更容易「瞬間冷掉」了。一句爛笑話、一則不合時宜的訊息，甚至是在餐廳點了一道奇怪的菜，都可能讓他們立刻失去興趣。這個風象星座一旦心裡沒戲了，就很難再回頭。

水瓶座雖然渴望戀愛，但他們對理想戀情有著非常具體的想像。作為由叛逆的天王星守護的古怪星座，他們欣賞獨特、與眾不同的連結，即便知道這樣的人難找，他們依然甘之如飴。

就像天蠍座一樣，水瓶座也寧願單身，直到遇到那個符合他們腦中理想形象的人。他們很清楚自己要什麼，也願意花時間慢慢尋找。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
593 3 2297 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
全台最大「貴族世家」今開幕　380元百道料理吃到飽
快訊／2車硬闖封鎖線　下秒土石流狂瀉慘了
快訊／暴雨不斷！駕訓班泡水淹成一片
台中泥流如瀑布！在地人崩潰...驚喊：雨若再大恐出事
台中女獲千萬遺產　投資保證獲利10%「第4年全沒了」
快訊／樂天桃猿道歉　誤發速刪「大罷免大成功」
快訊／氣象署宣布17:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」
路面積水...女騎士打滑慘死！驚悚瞬間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

聲請保護令後「必做1件事」　律師勸：感情暴力往往更凶險

1張圖看「為何丹娜絲重創台南」　粉專詳解：能不慘重嗎

連辦21屆！中華大學「科技與社會學術研討會」　推動跨域對話

思考模式決定你的社交壓力！超準心測一秒看穿自己的人際弱點

丹娜絲颱風攪局！金門旅客滯留難返　軍機疏運仍擠爆尚義機場

孝女白琴鑽棺抗議！遊覽車工會辦「告別式」嗆：交通部逼人走絕路

快訊／氣象署宣布17:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

高雄奶茶節回歸！號召職人比拚濃純香　「奶茶一條街」9月登場

快訊／18縣市豪大雨「1地升級紅色警戒」　要下到明天

新店溺水奪3命！進白水區「連動力船艇也GG」　3關鍵成無解地獄

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

台北戲劇獎／金士傑奪最佳男演員！　劉冠廷施名帥跪著頒獎

刺青男被按喇叭停紅燈理論 見對方「包手」秒道歉：拍謝啦

彰化員林暴雨到處都淹水！到底誰在渡劫……

【翻船瞬間】新店廣興橋救援意外！5警消落水

【暴雨中崩潰】大雨帶走了我的Airpod 卻帶不走我的深情

聲請保護令後「必做1件事」　律師勸：感情暴力往往更凶險

1張圖看「為何丹娜絲重創台南」　粉專詳解：能不慘重嗎

連辦21屆！中華大學「科技與社會學術研討會」　推動跨域對話

思考模式決定你的社交壓力！超準心測一秒看穿自己的人際弱點

丹娜絲颱風攪局！金門旅客滯留難返　軍機疏運仍擠爆尚義機場

孝女白琴鑽棺抗議！遊覽車工會辦「告別式」嗆：交通部逼人走絕路

快訊／氣象署宣布17:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

高雄奶茶節回歸！號召職人比拚濃純香　「奶茶一條街」9月登場

快訊／18縣市豪大雨「1地升級紅色警戒」　要下到明天

新店溺水奪3命！進白水區「連動力船艇也GG」　3關鍵成無解地獄

衛報：美軍愛國者飛彈只剩25%　川普、五角大廈對烏軍援不同調

勾引越南人妻還開車衝撞她老公　囂張小王判4年8月

高捷要命失誤讓吉力吉撈「死裡逃生」　鋒總：溝通上的問題

迎向嶄新學習旅程　台南推特教幼小銜接班助孩子安心成長

為漏報配偶財產道歉　司法院副院長被提名人蘇素娥：但我值得這機會

她搭11小時飛機「落地10分鐘」倒地亡！　醫曝4大高風險族群

台中市和平區農會總幹事遴選　前秘書蕭金木接任

全台最大「貴族世家」分店今開幕　380元享百道料理吃到飽

快訊／不要命！彰化二水汽機車硬闖封鎖線　下秒險遭泥石吞沒

夏天總是睡不好？中醫師大推「1飲料」安神助眠　睡前按3穴位效果更好

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

生活熱門新聞

快訊／氣象署宣布17:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

別顧看F級側乳！　權恩妃「封神影片」挖出

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

快訊／強對流！　大雷雨襲2縣市

大雷雨炸台中！人行道「狂湧黃泥水」變小河

快訊／又襲彰化！　大雷雨轟2縣市

快訊／18縣市豪大雨「1地升級紅色警戒」　要下到明天

雷達回波「尖又細」　鄭明典：可能轉龍捲風「防天氣突變」

鄧佳華2個月砸10萬養女友！「月入6萬」嗆追求者

台南市12區明天「停止上班上課」！

快訊／大雷雨南移！　轟4縣市

外送客鑽漏洞！鹹酥雞老闆收1張單爆感動

快訊／大雷雨狂炸　豪雨特報擴大

更多熱門

相關新聞

「想太多容易焦慮」星座Top 3

「想太多容易焦慮」星座Top 3

在十二星座中，有些星座天生心思細膩、情感豐富，這讓他們更容易陷入「想太多」與「焦慮」的循環。雖然這些特質有時能讓他們更加體貼與敏感，但也可能成為內心壓力的來源。以下是三個最容易想太多、焦慮指數爆表的星座Top 3。

魅力爆棚卻總是單身！「3星座」感情常卡關

魅力爆棚卻總是單身！「3星座」感情常卡關

最會逞強的三大星座！

最會逞強的三大星座！

行走的提款機是你嗎？

行走的提款機是你嗎？

命理師點名4星座「肯拚就能賺」

命理師點名4星座「肯拚就能賺」

關鍵字：

星座戀愛約會面試挑剔十二星座處女天蠍水瓶

讀者迴響

熱門新聞

即／第二名勇消殉職！張敬謙葉克膜搶命無效不治

陳柏霖要娶小6歲女團成員庭瑄了！

單親爸為錢下海拍GV「多男激戰」

快訊／氣象署宣布17:00啟動「大規模劇烈豪雨作業」

搜救犬「小鋼砲」意外墜樓離世　領犬員受處分

LINE「12款免費貼圖」限時下載！

別顧看F級側乳！　權恩妃「封神影片」挖出

音檔曝光！川普：中國若犯台就把北京炸了

快訊／上班快改道！　國3事故全線封閉

勇消吳恩碩救人溺水亡　醫師：打35強心針仍宣告不治

搶票難度榜！4組地獄級藝人「連黃牛都搖頭」

殉職勇消吳恩碩「留下年幼兒女」 曾喊：願消防員出入平安

已釀2勇消殉職！溺斃SUP男同行友低頭說「對不起」

快訊／線狀對流來了　13縣市豪大雨特報

快訊／強對流！　大雷雨襲2縣市

更多

最夯影音

更多

【哭到腿軟】土城姊妹遺體相驗 父親痛喊：一次帶走2個女兒

【爸爸育兒】2娃看到載豬車狂喊：媽媽～

【戀愛了】 #李珠珢 剪掉仙氣長髮！新造型「俏麗短髮」粉絲讚爆

【烏龜的移動城堡】員林大淹水烏龜直接出航！乘著小窩被迫踏上漂流之旅XD

【珠珠寶貝大爆改】#李珠珢 齊短髮亮相！熱跳《Good Thing》畫面太香

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面