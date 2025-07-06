昨晚「雨像用倒的」！周一是否停班課...盧秀燕：今晚做決定

▲颱風還沒登陸，台中已經傳出民宅淹水，昨(5)日市長盧秀燕前往視察，提醒民眾注意防颱。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

丹娜絲還沒來，但颱風外圍環流影響，台中市昨（5）日晚間出現局部強降雨，北區梅川東路與健行路口一帶短時間降下超大豪雨，導致民宅周邊發生積淹水情形，約18時50分退去。市長盧秀燕也到現場視察指出，此次降雨「雨像用倒的」，至於星期一（7日）是否停班停課，會依據最新氣象資料評估，原則上會在6日傍晚、晚間做出決定。



昨晚水利局副局長韓乃斌表示，市府已會同各單位到現場查看，初步研判為側溝與梅川箱涵銜接處的管徑40公分，後來中央規範有修正，以前40公分管可以承受，現在因為氣候變遷，短延時強降雨情況越來越多，原有涵管管徑可能不足，未來會由專業工程團隊調查評估加大管徑至50至60公分，以提高排水效能；建設局養工處長白玨瑛指出，養工處已完成水溝清淤，將持續與水利局合作檢討設施容量，減少積水發生。

台中市政府提醒，颱風接近這幾天，民眾應盡量避免從事山區、河域活動，以策安全；此外亦可下載「台中水情」APP，隨時掌握各區水情。如有災情請撥打119或1999市民專線通報，市府將立即派員搶修，以保障市民生命財產安全。