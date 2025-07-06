快訊／丹娜絲颱風來襲高雄今停班停課　百貨公司宣布照常營業

▲高雄多家百貨宣布照常營業，圖為漢神巨蛋超市。（資料圖／記者許宥孺攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

受到丹娜絲颱風逼近影響，高雄市政府於宣布今（6）日全市停班停課一天，但今早風雨不大，並未如預期強烈，市內多家百貨公司，包括漢神巨蛋、夢時代、大立百貨等，陸續宣布正常營業，櫃姐如常上班。

氣象局預估，隨著丹娜絲颱風持續北移，今日午後至明日清晨將是颱風影響台灣最強的期間。氣象局也針對台東縣、屏東縣及高雄市山區發布豪雨或大豪雨特報，提醒民眾注意天氣變化。

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高市府昨晚宣布停班停課，但今早由於風雨不大，多家百貨公司仍選擇正常營業，漢神巨蛋於上午8點率先在官網公布營業消息，夢時代及大立百貨隨後跟進。去年高雄百貨業績排名顯示，漢神巨蛋以179億元蟬聯榜首，夢時代以160億元排名第二，漢神本館則以120億元居第三。以漢神巨蛋的業績換算，若休息一天將損失約4900萬元，難怪業者選擇逆勢營業。

各大百貨公司照常營業的消息引發討論，部分民眾認為颱風可能影響安全，應減少外出；但也有消費者表示，若風雨不強，百貨公司開業也提供了避風雨的好去處。目前仍需密切關注颱風動態，百貨業者也呼籲民眾留意安全，必要時可改以線上購物方式滿足需求。