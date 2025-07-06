LIVE／輕颱丹娜絲逼近　氣象署最新說明

生活中心／台北報導

中央氣象署預報指出，輕度颱風丹娜絲今天、周一會從台灣海峽北上，颱風中心可能通過澎湖群島，也不排除登陸本島，陸上警報將擴及全台；且颱風還有增強空間，可能到輕颱上限，今天雨勢最明顯，將由南往北逐漸增加。有關颱風動態與風雨情況，《ETtoday新聞雲》將直播氣象署最新說明。

氣象署觀測，颱風今晨5時中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約300公里之處，以每小時17轉22公里速度，向東北轉北北東進行，近中心最大風速每秒28公尺，預測周一晨5時中心位置在澎湖的東北方約130公里之處。

氣象署指出，今天、周一颱風及其外圍環流影響，今天雨勢最明顯，將由南往北逐漸增加，上半天降雨主要在中南部、東半部比較明顯，下半天北部平地也會有間歇性的陣雨或雷雨。

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陸上警戒：新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、花蓮、台東、澎湖

海上警戒：東沙島海面、巴士海峽、台灣海峽、台灣北部海面

大豪雨特報：高雄市、屏東縣、台東縣

豪雨特報：南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣

大雨特報：台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、宜蘭縣、澎湖縣、金門縣





▲輕度颱風丹娜絲路徑潛勢預報。（圖／氣象署）