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小鋼炮丹娜絲可能變中颱　路徑微調「若登陸這區超罕見」

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

▲丹娜絲來勢洶洶。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇表示，輕度颱風丹娜絲確實有可能在今天晚間靠近陸地前，達到中度颱風的門檻，是一個要小心注意的小鋼砲型系統；今深夜到周一上午，颱風中心很可能會先經過澎湖附近後，接著相當靠近新竹到台南之間的陸地，如果真的登陸，那就會是非常罕見登陸台南以北的案例了。

吳聖宇在臉書說，丹娜絲所在位置的條件不錯，強度是會發展的，而從實際的觀測來看，過去一段時間確實在有利環境下穩定增強，從衛星跟雷達的觀測已經逐漸看到颱風眼建立的情況。

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吳聖宇指出，丹娜絲確實有可能在今晚靠近陸地前，達到中度颱風的門檻，雖然環流很小，但是威力並不弱，是一個要小心注意的小鋼砲型系統，尤其是進入到暴風圈半徑內區域，風雨應該都會滿大的。

▼最新預測路徑。（圖／翻攝吳聖宇臉書）

（圖／翻攝吳聖宇臉書）

吳聖宇提到，丹娜絲路徑預報上在過去一天大致穩定，大方向不變，也有提到要注意路徑微調的變化，不排除有更接近台灣沿岸陸地的機會，目前各預報模式最新預測看起來，確實大都已經呈現颱風中心可能會貼近到中部（新竹以南到台南以北之間）沿岸，甚至直接登上陸地後再繼續北上的預測。

吳聖宇表示，中央氣象署的官方路徑在過去一天中，也是逐漸從海峽中線慢慢往台灣中部沿岸微調，雖然到底會不會登陸還不確定，但是在今天深夜到周一上午之間，颱風中心很可能會先經過澎湖附近後，接著相當靠近新竹到台南之間的陸地。

吳聖宇指出，如果丹娜絲中心真的登陸，那就會是非常罕見登陸台南以北的案例了，不算去年的山陀兒颱風、2017年登陸屏東楓港的海棠颱風的話，再前一次登陸台南以北的颱風，已經要追溯到2002年登陸台中、苗栗之間的娜克莉颱風，再來是1998年登陸台南安平的妮蔻兒颱風，1990年登陸嘉義、台南之間的瑪麗安颱風，以及鼎鼎大名的1986年登陸濁水溪口的韋恩颱風等。

吳聖宇提醒，總之這個丹娜絲颱風今晚就要侵襲，新竹以南的中南部、澎湖、台東到花蓮等地，都是需要特別注意強風及豪雨的地方；新竹以北到大台北、宜蘭等地雖然影響相對較小，但是受到颱風外圍環流及地形角隅效應的影響，仍可能會有一陣一陣的風雨出現。

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