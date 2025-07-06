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怪颱丹娜絲罕見路徑曝！輾過1地區「雨炸48小時」　一圖看風雨時程

▲▼丹娜絲颱風7/5 23:00風場預報。（圖／氣象署）

▲丹娜絲颱風目前位置。（圖／氣象署，下同）

記者閔文昱／綜合報導

2025年首個颱風警報來勢洶洶！第4號颱風「丹娜絲」罕見自台灣海峽北上，中央氣象署已於5日晚間8時30分發布陸上颱風警報。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，由於西半部少了中央山脈阻擋，恐將首次正面迎戰颱風核心風雨，威力不容小覷，提醒民眾密切關注路徑動態並提早做好防颱準備。

由於太平洋高壓明顯減弱，「丹娜絲」得以沿著台灣海峽一路北上，預估6日下午至7日上午為最接近台灣、風雨最劇烈的時段，周一午後起颱風將逐漸遠離，影響迅速結束。目前雖北上方向明朗，但颱風中心是否貼近近海或登陸仍有變數，一旦路徑更靠近西岸，風雨將進一步升級。

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▲丹娜絲路徑預測。（圖／氣象署）

台灣颱風論壇指出，丹娜絲結構已完成整合，預估將以輕度颱風上限至中度颱風下限的強度侵台，風力與降雨都不容小覷。以下為各地風雨時程與影響預測一覽：

澎湖群島 — 風雨最猛首當其衝

丹娜絲可能直接通過澎湖，成為風雨最劇烈地區。預估從周日至周一將有連續48小時強風豪雨，提醒居民嚴加戒備、避免外出活動。

▲丹娜絲颱風逐漸朝台灣接近，不僅強度稍增強且有暴風圈擴大趨勢。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲丹娜絲颱風逐漸朝台灣接近，不僅強度稍增強且有暴風圈擴大趨勢。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

中部、南部 — 無山脈遮擋迎頭痛擊

颱風將沿西岸北上，中南部將直面颱風環流，預期將出現超過一天的強風豪雨，尤其西部沿海地區風雨感受更為劇烈。風雨將隨著颱風北移自南向北擴展，未降雨前的短暫平靜屬正常現象。

花東、恆春半島 — 地形作用增強雨勢

雖與颱風中心有距離，但受南風挾帶水氣與地形抬升影響，花蓮、台東及恆春半島雨量不容小覷，需注意強降雨、局部淹水與山區土石流風險。

▲颱風丹娜絲影響預測。（圖／氣象署）

▲颱風丹娜絲影響預測。（圖／氣象署，下同）

桃園、新竹、苗栗 — 預估週一凌晨起風雨增強

北部風雨開始稍晚，預估週一凌晨起陸續增強。風雨時間雖短，但若颱風中心貼近近海北上，將出現短時強風強雨甚至颱風核心襲擊的劇本，應預作防範。

台北、新北、基隆、宜蘭 — 須防路徑變動升級風雨

若颱風沿海峽中線北上，僅為間歇性陣雨與強風影響；但若路徑貼近西部近海，北台灣也將迎來明顯風雨，提醒民眾提前做好最壞情況準備。

金門、馬祖 — 可航半圓風雨間歇

預估一凌晨後才開始出現風雨，影響相對較晚且為間歇性，但仍不可掉以輕心。

▲颱風丹娜絲影響預測。（圖／氣象署）

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