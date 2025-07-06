螞蟻怕爽身粉！專家解密有效成分　這3物品也有用

▲民眾分享自身經驗，認為爽身粉可以防螞蟻入侵。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

一名住透天厝的網友發文分享，將爽身粉灑在屋外竟可以防螞蟻。螞蟻生態專家林宗岐指出，爽身粉成分中含有螞蟻不喜歡的乾燥劑成分，若爽身粉還添加香料，會讓螞蟻不喜歡而避開，漂白水、咖啡渣或檸檬汁也有類似效果，但這些成分因時間流逝而乾了或揮發，就無法發揮效果，故有時效性問題。

一名住在透天厝的網友在Threads上發文，指住家經常有各種昆蟲從門縫中鑽入，後來聽從家人建議，買了爽身粉並撒在屋外，經過3個多月，竟然沒有螞蟻進到屋子內，還強力推薦住在透天厝且有螞蟻、蟑螂等蟲蟲困擾的人，一定要買來試試。

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▲螞蟻生態專家林宗岐指出，爽身粉成分，對於螞蟻有短暫防治效果。（圖／記者許敏溶攝）

螞蟻生態專家、彰化師大生物系特聘教授林宗岐分析，螞蟻不喜歡太乾燥的東西，而爽身粉成分中含有乾燥劑成分，可能是導致螞蟻減少的原因，若爽身粉中還添加了螞蟻不喜歡的香料味道，同樣也可能是原因，但爽身粉的密度要夠高，否則螞蟻還是可能會爬過去，防治效果有時效性。

另部分民眾也使用咖啡渣、漂白水、檸檬汁或白醋，或者使用有薄荷、薰衣草味道的精油來防螞蟻，林宗岐指出，一開始可能對一些螞蟻有效果，因為有些味道是螞蟻不喜歡或討厭的，但時間久了，這些液體乾了，或者味道散逸到空氣中，效果就沒了，若要達到防蟻效果，還是得定期補充，不是永久有效。而且有些螞蟻體性較大或像是紅火蟻，效果也有限。