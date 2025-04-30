3歲童被遺忘在車內10小時...熱到脫水慘死！家人開車門才發現

▲一名3歲男童因被家人遺忘在車內整整10小時，不幸中暑喪命。（示意圖／達志影像）

記者曾羿翔／綜合報導

巴西近日再傳一起令人心碎的孩童死亡事件。聖保羅州一名3歲男童因被家人遺忘在車內整整10小時，最終因車內悶熱高溫而中暑身亡，案件正在進一步調查中。

綜合外媒報導，事件發生於4月25日，當地3歲男童米蓋爾·安圖內斯·維薩理（Miguel Antunes Versari）原定於早上7點由家人送往托兒所。但開車的家人在中途送另一人上班後便直接返家，未察覺維薩理仍坐在後座。直到下午接孩子的時間到來，才驚見男童仍在車中，已無生命跡象，遺體呈現明顯脫水與中暑徵象。

根據初步氣象報告，事發當時室外氣溫達攝氏31度。若汽車熄火、車窗緊閉，在陽光直射下，車內溫度可在數十分鐘內飆升至攝氏57度以上，類似「烤箱」環境，對年幼孩童尤為致命。

維薩理的父母或監護人未發現異狀，讓他困在這樣的環境中超過10小時，最終因熱傷害導致死亡。事件曝光後，引發當地社會譁然。警方已第一時間介入，對2名涉事家人進行訊問，並將男童遺體送交法醫檢驗，釐清確切死因與事件細節。初步推測死因為「熱衰竭引起的脫水與器官衰竭」。

目前案件尚未對家屬提出起訴，但當地檢察官表示，將視鑑定結果與調查進展決定是否追究刑事責任。