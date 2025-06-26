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疣胸琉璃蟻向北入侵11縣市　專家教自製「硼酸糖水」防治

▲▼農業部與環境部聯手推出疣胸琉璃蟻防治對策，提出「不讓蟻來、不讓蟻吃、不讓蟻住」的防蟻三不原則。（圖／農業部提供）

▲農業部與環境部聯手防治疣胸琉璃蟻，提出「不讓蟻來、不讓蟻吃、不讓蟻住」的防蟻三不原則。（圖／農業部提供）

記者許敏溶／台北報導

疣胸琉璃蟻近期侵擾農園及入侵住家環境，危害範圍已達11縣市、35鄉鎮區。農業部與環境部今（26日）聯手推出防治對策，提出「不讓蟻來、不讓蟻吃、不讓蟻住」的防蟻三不原則，建議民眾優先整頓環境，包括田間管理與整理水管、電線電纜與廢棄物，其次是製作硼酸糖水的物理性方法，也將協助地方政府指導民眾進行防治。

螞蟻生態專家、彰化師大特聘教授林宗岐指出，疣胸琉璃蟻從2、300年前進入台灣，主要分布在低海拔山麓之竹林、雜木林及荒廢地等環境，過去並未影響台灣民眾，但大約10年前，從越南等東南亞地區疑入台灣後，開始侵擾農園及入侵住家環境，原本主要在中南部，近期更往北擴展到苗栗、新竹，危害範圍達11縣市、35鄉鎮區。

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▲▼農業部與環境部聯手推出疣胸琉璃蟻防治對策，提出「不讓蟻來、不讓蟻吃、不讓蟻住」的防蟻三不原則。（圖／記者許敏溶攝）

▲農業部與環境部聯手推出疣胸琉璃蟻防治對策，提出「不讓蟻來、不讓蟻吃、不讓蟻住」的防蟻三不原則。（圖／記者許敏溶攝）

面對疣胸琉璃蟻季節性數量大增，農業部動植物防疫檢疫署及環境部化學物質管理署舉辦聯合記者會，攜手專家學者說明防治對策，預計6到7月份在相關縣市辦理聯合教育講習，介紹農地與居家防治方法，減少民眾生活困擾。

螞蟻生態專家林宗岐說明，疣胸琉璃蟻為多蟻后族群，可短時間大量繁殖、擴散。該蟻並無固定蟻巢，從樹皮縫隙、葉背、果蒂凹陷處、竹管及廢棄農業資材等都可能成為臨時蟻巢，即使受到外來刺激減少數量，也能短時間內補充族群，且該蟻只吃含糖分的液體，在田間容易受到蚜蟲、介殼蟲等害蟲的蜜露吸引聚集。

面對琉璃蟻干擾農民農事操作及騷擾民眾居家生活，環境部化學署長謝燕儒提醒民眾，居家防治琉璃蟻別無他法，落實「不讓蟻來、不讓蟻吃、不讓蟻住」的防蟻三不原則，並強調以環境整理整頓優先，其次才是物理性方法，必要時才使用環境部核准的環境用藥，也可以尋求合法病媒防治業者協助，有效防堵並減少琉璃蟻的滋擾。

▲▼農業部與環境部聯手推出疣胸琉璃蟻防治對策，提出「不讓蟻來、不讓蟻吃、不讓蟻住」的防蟻三不原則。（圖／農業部提供）

▲在樹皮縫隙、葉背、果蒂凹陷處、竹管及廢棄農業資材，都可能成為疣胸琉璃蟻臨時蟻巢。（圖／農業部提供）

農業部台中區農業改良場助理研究員于逸知，也分享荔枝、龍眼及咖啡園琉璃蟻管理實例。于逸知建議民眾，先拍下照片傳到防檢署，確定是否為琉璃蟻，確定後要維持田間整潔，清除多餘廢棄物，減少琉璃蟻躲藏處，農友可自行調製硼酸糖水（3%以下硼酸混合10至20%蔗糖水），裝在容器內放置於螞蟻活動處，並定期更換，大約1到2周即可有效減少琉璃蟻數量。

防檢署副署長杜麗華強調，疣胸琉璃蟻不直接危害農作物，非屬農業有害生物（非屬病、蟲、草害等），所以並沒有針對該蟻核准使用農藥，建議農民先做好清除殘枝落葉、移除竹竿水管等田間衛生管理，並須積極防治會與琉璃蟻共生的蚜蟲或介殼蟲，減少其食物來源，農友也可自製硼酸糖水進行誘殺。

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