0705末日預言沒成　戴錫欽：民進黨發起罷免是最大人禍比天災可怕

▲國民黨台北市黨部7/5反惡罷大型宣講活動。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨今（5日）在台北市府前廣場舉行「反惡罷！7月26日出門投不同意罷免」宣講，代理北市黨部主委一職的北市議長戴錫欽致詞時說，很慶幸世界末日預言失敗，「但台灣現在最怕的，不是天災，是人禍」，這次民進黨發起的大罷免，就是台灣民主自由法制推動3、40年來最大的人禍。

戴錫欽致詞時說，7月5日很慶幸預言失敗，日本沒有發生大地震，也希望昨天剛形成的颱風不要對台灣造成天災影響，「但台灣現在最怕的，不是天災，是人禍」。戴表示，天災可以預防，人禍很難，這次民進黨發起的大罷免，就是台灣民主自由法制推動3、40年來最大的人禍。

戴錫欽提到，因此要集結所有非民進黨的在野力量，共同制衡這次的惡罷。最近有部戲叫做「我們與惡的距離」，民進黨發動的大罷免，證明民進黨與惡的距離是0，他們就是惡的代表。

戴錫欽說，台北市過去2年多來，蔣萬安市長帶領的市府團隊認真執政，大巨蛋可以打棒球、可以開演唱會；捷運環狀線的區段標，通通發包。民進黨現在最可惡的是，本來該給台北市的預算補助，包括捷運特別預算、一般補助款、照顧弱勢長者的錢，都刪減不發。

戴錫欽直言，如果少了5個優秀立委，蔣萬安施政就難以施展，預算就會被大砍特砍，立法院財劃法修正過程中，5位立委共幫台北市爭取了416億預算。如果726大惡罷得逞，不只5位優秀立委無法繼續幫台北市爭取預算、更多福祉，蔣萬安也難以施展拳腳。

戴錫欽拜託大家，台北市5位立委，王鴻薇、徐巧芯、李彥秀、羅智強等，都是過去台北市議會非常優秀的市議員，在市民支持之下進軍國會；賴士葆委員學而優從政，多年來在財經專業領域發揮淋漓盡致，充分扮演國會議員角色，懇託大家726一定要出來投票。

▲台北市議會議長戴錫欽。（圖／記者李毓康攝）