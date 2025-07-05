最大星際彗星12月經過地球　時速24萬公里正在穿越太陽系

記者任以芳／綜合報導

有一個最大不明物體朝著地球飛來！外國天文學家確認觀測到一個穿越太陽系的星際物體，這是人類迄今發現的第三個星際訪客。這顆天體最初編號為「A11pl3Z」，現被命名為「3I/Atlas」，它可能是迄今探測到的最大的不明物體，來自星際空間，預計將於12月7日只會「經過」地球，但不會有影響，最終將重返深空。

綜合陸媒報導，美國太空總署（NASA）資助的智利ATLAS（小行星撞擊地球最後預警系統）望遠鏡於7月2日首次發現這顆來自星際空間的新彗星，正式命名為3I/ATLAS。透過多台望遠鏡的觀測資料，科學家追溯到該天體最早可追蹤至6月14日的軌跡，確認其來自人馬座方向。

3I/ATLAS正在穿過太陽系，這是迄今已知的第三個星際天體，很可能是最大的一個，已被歸類為彗星。它正朝太陽系內部飛奔而來，但不會對地球構成威脅。「3I/Atlas」的觀測數據表明，它主要由冰構成而非岩石，這一點從其呈現出的模糊狀態中得到佐證。

▲「3I/ATLA」正在穿過太陽系，這是迄今已知的第三個星際天體，很可能是最大的一個，已被歸類為彗星 。（圖／翻攝 NASA Jet Propulsion Laboratory YT）

報導引述，美國哈佛大學熱門博主、天體物理學家喬納森·麥克道爾(Jonathan McDowell）分析，該天體的飛行速度超過每秒60公里，其軌跡顯示出它不受太陽引力的束縛。目前估算其直徑約為10至20公里，若這一數據得到最終確認，它將成為人類觀測到的最大星際天體。

歐洲太空總署（ESA）行星防禦負責人莫伊斯爾（Richa rd Moissl）說，「它將深入太陽系，從火星軌道內側經過 ，但不會撞擊我們的鄰近行星。」

此次發現是人類第三次探測到星際訪客。2017年，首個被發現的星際物體「奧陌陌」因其獨特的形態曾引發關於外星飛船的猜測。2019年，第二個被確認的星際彗星「2I/Borisov」被發現。

英國中央蘭開夏大學的天文學家諾里斯（Mark Norris）表示，如果能在「3I/Atlas」上檢測到氨基酸等生命前體物質，這將極大增強我們對宇宙中存在生命條件的信心。

據測算，該天體飛行速度超過每秒60公里，其軌跡表明它不受太陽引力束縛。麥克道爾認為，這類「星際冰球」可能原本圍繞其他恆星運行，後被引力擾動而流浪至太陽系。目前估算其直徑約10到20公里，若最終確認，將成為人類觀測到的最大的星際天體。