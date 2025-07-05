　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

最大星際彗星12月經過地球　時速24萬公里正在穿越太陽系

記者任以芳／綜合報導

有一個最大不明物體朝著地球飛來！外國天文學家確認觀測到一個穿越太陽系的星際物體，這是人類迄今發現的第三個星際訪客。這顆天體最初編號為「A11pl3Z」，現被命名為「3I/Atlas」，它可能是迄今探測到的最大的不明物體，來自星際空間，預計將於12月7日只會「經過」地球，但不會有影響，最終將重返深空。

綜合陸媒報導，美國太空總署（NASA）資助的智利ATLAS（小行星撞擊地球最後預警系統）望遠鏡於7月2日首次發現這顆來自星際空間的新彗星，正式命名為3I/ATLAS。透過多台望遠鏡的觀測資料，科學家追溯到該天體最早可追蹤至6月14日的軌跡，確認其來自人馬座方向。

3I/ATLAS正在穿過太陽系，這是迄今已知的第三個星際天體，很可能是最大的一個，已被歸類為彗星。它正朝太陽系內部飛奔而來，但不會對地球構成威脅。「3I/Atlas」的觀測數據表明，它主要由冰構成而非岩石，這一點從其呈現出的模糊狀態中得到佐證。

▲▼「3I/ATLA」正在穿過太陽系，這是迄今已知的第三個星際天體，很可能是最大的一個，已被歸類為彗星。 。（圖／翻攝 NASA Jet Propulsion Laboratory YT）

▲「3I/ATLA」正在穿過太陽系，這是迄今已知的第三個星際天體，很可能是最大的一個，已被歸類為彗星 。（圖／翻攝 NASA Jet Propulsion Laboratory YT）

報導引述，美國哈佛大學熱門博主、天體物理學家喬納森·麥克道爾(Jonathan McDowell）分析，該天體的飛行速度超過每秒60公里，其軌跡顯示出它不受太陽引力的束縛。目前估算其直徑約為10至20公里，若這一數據得到最終確認，它將成為人類觀測到的最大星際天體。

歐洲太空總署（ESA）行星防禦負責人莫伊斯爾（Richa rd Moissl）說，「它將深入太陽系，從火星軌道內側經過 ，但不會撞擊我們的鄰近行星。」

此次發現是人類第三次探測到星際訪客。2017年，首個被發現的星際物體「奧陌陌」因其獨特的形態曾引發關於外星飛船的猜測。2019年，第二個被確認的星際彗星「2I/Borisov」被發現。

英國中央蘭開夏大學的天文學家諾里斯（Mark Norris）表示，如果能在「3I/Atlas」上檢測到氨基酸等生命前體物質，這將極大增強我們對宇宙中存在生命條件的信心。

據測算，該天體飛行速度超過每秒60公里，其軌跡表明它不受太陽引力束縛。麥克道爾認為，這類「星際冰球」可能原本圍繞其他恆星運行，後被引力擾動而流浪至太陽系。目前估算其直徑約10到20公里，若最終確認，將成為人類觀測到的最大的星際天體。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 6603 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
魏如昀突曬住院黑白照！　痛到找魏如萱
快訊／氣象署宣布「20:30發布陸上警報」
丹娜絲暴風圈擴大！高雄明停班課？　市府曝颱風假關鍵
快訊／雨彈升級　12縣市豪大雨特報
又傳奪命詐騙！女投資551萬沒了　絕望輕生亡
40年沒見過老爸！子打官司拒養卻敗訴
丹娜絲來襲！全台各地取消活動一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

20歲女大生疑失聯「經幡墳場」　玉龍雪山七號樹有多起神秘傳說

小米「衛生紙盒」要價700元　雷軍：95℃高溫也不會變形

最大星際彗星12月經過地球　時速24萬公里正在穿越太陽系

白蘭地終裁案適用價格承諾　陸商務部：用對話磋商解決貿易摩擦

中歐電動車談判　央視：只欠臨門一腳

超速21215%？他曬出火箭級罰單　網驚：這種速度京到滬4分半

台灣漁船海上失去動力　陸釣魷船發現後護送拖回

對歐盟白蘭地反傾銷終裁　陸官媒：靈活操作審慎處理貿易摩擦

不只黃金賣爆了！　白銀鉑金價格齊飛創10年新高

山東艦訪香港　男「3公里外飛無人機」被捕

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

惡煞圍攻80歲嬤！　鐵門夾手「血染眼角」

【驚悚失控現場】油罐車猛撞貨車，刷整排防撞桿「切甘蔗」翻覆

【豐原5口命案】美容院同學持續神隱中　母強調女兒「僅介紹雙方認識」

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

20歲女大生疑失聯「經幡墳場」　玉龍雪山七號樹有多起神秘傳說

小米「衛生紙盒」要價700元　雷軍：95℃高溫也不會變形

最大星際彗星12月經過地球　時速24萬公里正在穿越太陽系

白蘭地終裁案適用價格承諾　陸商務部：用對話磋商解決貿易摩擦

中歐電動車談判　央視：只欠臨門一腳

超速21215%？他曬出火箭級罰單　網驚：這種速度京到滬4分半

台灣漁船海上失去動力　陸釣魷船發現後護送拖回

對歐盟白蘭地反傾銷終裁　陸官媒：靈活操作審慎處理貿易摩擦

不只黃金賣爆了！　白銀鉑金價格齊飛創10年新高

山東艦訪香港　男「3公里外飛無人機」被捕

丹娜絲陸上警報首波警戒範圍曝　最快明下半天觸陸

Suzuki「全新復古重機」雙車型亮相！經典圓燈、油箱線條超有風格

福興太平媽成長營開營　傳統陣頭文化融入童年回憶

民團批「狼醫查詢平台」建置拖延跳票　衛福部：在找法源依據

726投票倒數！國民黨5藍委合體反罷　齊嗆：用選票制裁賴清德

徐凱希認不在乎「被網友退追蹤」　霸氣回擊：覺得自己重要嗎？

妃妃鐵馬北上合體罷團挺罷免　陳亭妃：不能缺席民主一役

小孩「躲進好市多冰箱」玩耍　他目擊：家長幫忙開門！網炸鍋

20歲女大生疑失聯「經幡墳場」　玉龍雪山七號樹有多起神秘傳說

嘉義縣亞創中心無人機體驗營　展現飛行技術與團隊合作

【豐原5口命案】美容院同學持續神隱中　母強調女兒「僅介紹雙方認識」

大陸熱門新聞

67歲夫偷吃50歲閨蜜！正宮打官司查出更狠真相　追回19萬元

他被紅蟳刺破手感染「食人肉菌」 截肢搶救9天仍喪命

台灣漁船海上失動力　陸釣魷船護送拖回

獨家／返陸後首度面對台媒　亞亞：我依然認為台灣百姓善良淳樸

浪犬追逐害摔車！陸判「餵養人」全責賠錢

超速21215%？他曬出火箭級罰單

一杯130元肥腸拿鐵爆紅！　四川老闆「每杯6克肥腸汁」

不只黃金賣爆了！　白銀漲幅翻身

陸女想賣小孩賺錢　主動找男人發生關係

日本末日預言剩1天！陸網笑：2019年才是末日

獨家／亞亞續打行政訴訟！　控訴被「摧毀人格」：欠我一個公道

甘肅幼兒園集體鉛中毒　孩童掉髮、黑牙齒

陸外長：實力帶不來真正的和平

8月1日開始交關稅！中方向美喊話：望相向而行

更多熱門

相關新聞

死衛星發出超強無線電訊號　科學家震驚

死衛星發出超強無線電訊號　科學家震驚

「不要回答！不要回答？」美國太空總署（NASA）一顆衛星在1967年就報廢，但澳洲的ASKAP無線電望遠鏡近日卻接收到來自「它」的無線電訊號，讓天文科學家相當驚訝，以為探測到不明天體，經研判，這次觀測的無線電訊號可能是老衛星的「最後一聲」。

天問二號傳回湛藍地球美照 同場加映59萬公里外月球影像

天問二號傳回湛藍地球美照 同場加映59萬公里外月球影像

韋伯望遠鏡首次發現「外星行星」

韋伯望遠鏡首次發現「外星行星」

阿拉斯加火山傳轟隆聲　NASA曝異常太空照

阿拉斯加火山傳轟隆聲　NASA曝異常太空照

小行星撞月球　百萬公斤碎片射地球

小行星撞月球　百萬公斤碎片射地球

關鍵字：

星際訪客3IAtlasNASA彗星太空

讀者迴響

熱門新聞

8縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！丹娜絲最新路徑曝

假牙總監撞死打工妹　竟飆速113km

5死命案王姊求救訊息曝　被追債仍護爸媽

詹惟中指「7/5災難不會發生」！

快訊／豐原5死　「張同學」詐欺罪移送

「惡房東」張淑晶獄中和室友爆爭執受傷

末日預言時間到！3萬人凌晨線上看直播

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

7/5末日倒數？日本、台灣現場即時監看

丹娜絲暴風圈擴大又增強「具破壞力」　全台防劇烈天氣

短劇版《偷偷藏不住》永久下架！

豐原5死！姊妹悲赴當鋪當車還債身影曝光

即／台中5死命案證人出現！

快訊／輕颱丹娜絲生成！7日最近台灣

更多

最夯影音

更多

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面