　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不要回答！超強「無線電訊號」竟是1960年死衛星發出　科學家震驚

▲▼澳洲ASKAP無線電望遠鏡。（圖／翻攝官網）

▲澳洲ASKAP無線電望遠鏡觀測到異常訊號。（圖／翻攝官網）

記者許力方／綜合報導

「不要回答！不要回答？」美國太空總署（NASA）一顆衛星在1967年就報廢，但澳洲的ASKAP無線電望遠鏡近日卻接收到來自「它」的無線電訊號，讓天文科學家相當驚訝，以為探測到不明天體。經研究團隊研判，這次觀測的無線電訊號可能是死衛星的「最後一聲」。

澳洲天文學家詹姆斯（Clancy James）的團隊分析來自西澳ASKAP無線電望遠鏡的數據，本來他們要尋找的是來自遙遠星系的「快速無線電爆」（FRB），去年6月在掃瞄南半球夜空時，意外發現一道明亮、極短的無線電波，且這波異常訊號不僅強烈、快速，更意外地是來自地球附近，近到不可能是天文現象，令團隊相當困惑，「我們當時非常興奮，以為發現了某個地球附近未知的天體！」

經過進一步分析計算，研究團隊更驚訝發現，這訊號距離地球約4500公里遠，來源竟與一顆早在1960年代報廢的NASA衛星「Relay 2」位置高度吻合，由於附近沒有其他衛星，因此團隊認為「合理確信就是它發出的訊號」。

▲▼NASA報廢衛星Relay 2。（圖／翻攝NASA）

▲NASA在1967年報廢的衛星Relay 2。（圖／翻攝NASA）

雖然當下有點失望，但研究團隊馬上意識到，「一顆報廢的死衛星如何發出那麼強的訊號？」Relay 2是NASA在1964年從佛州發射的通訊衛星，曾參與1964年的東京奧運實況轉播，並於運作3年後1967年報廢，因其兩組主要轉發器故障，成為了太空垃圾。

研究團隊觀測，雖然訊號與Relay 2所在軌道幾乎完全一致，看起來像是死衛星沉寂數十年「復活」，但經研判推測，這個強烈訊號的可能來源有2個。最可能的原因是衛星金屬外殼累積靜電，並突然釋放，產生短路。另一種是微流星撞擊，在撞擊點產生高溫等離子體，釋放短促的無線電波，需要非常特定的條件，機率較低。

這起事件除了為死衛星帶來「最後一聲」，也提醒科學家，在未來觀測宇宙訊號時，必須更加留意來自人造衛星的可能干擾。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
584 2 3780 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
知名「藍記麻辣鍋」驚傳永久歇業！
國光女神罹「高度惡性癌症」　半夜驚醒痛哭
前台大醫性侵3女「出境跑了」　被通緝！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不要回答！超強「無線電訊號」竟是1960年死衛星發出　科學家震驚

彭博：蘋果印度擴廠出現變數！富士康「突撤回300中國員工」

快訊／IG大當機　超過1.5萬用戶回報問題：帳戶被停用了

國際火線／影之軍隊：好萊塢對抗「反共獵巫」的戰爭

快訊／川普宣布：與越南達成貿易協議

德國上半年1.2萬企業破產14萬人失業　軍火業逆勢成長

64歲翁「葬禮前夕復活」！　醫認疏失：施工太吵干擾聽診

日本「夢幻水龍頭」扭開就能喝可爾必思！　廠商估2026年全面推廣

狂搖900次！日氣象廳示警恐有「震度5強」地震　學校操場裂開10m

馬斯克槓川普「中國網友一面倒挺爆」　嗨喊：10億人支持你

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【亡妻悲痛】彭振聲赴殯儀館 沉澱一晚後身穿西裝神情哀痛

【果然是親生的】女兒鞋壞掉回頭見媽聊開　光腳站路邊等超無奈XD

見女兒「開口喊爸媽」 KID開心到飛撲！XD

賴清德下令交涉軍人福利　商務艙有空位自動升等

【妳是我媽嗎？】阿金見媽敷面膜眉頭緊皺　一臉問號反覆確認XD

【邊荷律我愛妳】球迷對邊邊大膽示愛！她一臉震驚→尬笑比心XD

【不敢相信QQ】見「姑丈懷中有別人」弟弟直接傷心跪地XD

不要回答！超強「無線電訊號」竟是1960年死衛星發出　科學家震驚

彭博：蘋果印度擴廠出現變數！富士康「突撤回300中國員工」

快訊／IG大當機　超過1.5萬用戶回報問題：帳戶被停用了

國際火線／影之軍隊：好萊塢對抗「反共獵巫」的戰爭

快訊／川普宣布：與越南達成貿易協議

德國上半年1.2萬企業破產14萬人失業　軍火業逆勢成長

64歲翁「葬禮前夕復活」！　醫認疏失：施工太吵干擾聽診

日本「夢幻水龍頭」扭開就能喝可爾必思！　廠商估2026年全面推廣

狂搖900次！日氣象廳示警恐有「震度5強」地震　學校操場裂開10m

馬斯克槓川普「中國網友一面倒挺爆」　嗨喊：10億人支持你

不要回答！超強「無線電訊號」竟是1960年死衛星發出　科學家震驚

演活《哈利波特》馬份！「反派專業戶」傑森艾塞克　自嘲：終於演到好人

TOYOTA「經典硬派越野老車」再推改裝新作！動力＆實用強化風味不變

彭博：蘋果印度擴廠出現變數！富士康「突撤回300中國員工」

可能成新颱風超逼台灣？　「輝達AI」模型5天預測路徑曝光

新北板橋社區深夜突傳巨響　鄰居探頭驚見「女子墜樓身亡」

發票獎金被砍？財部：刪18.5億預算「少了360萬個中獎組」

高溫防中暑「不能只喝水」！醫師曝保命關鍵

抽中拼賺6.45萬！　昕奇雲端申購今最終日

北部女染「食腦變形蟲」亡！父提告　衝浪業者淚崩獲不起訴

舒華預告「台北活動多」　拍戲有望...敬請期待！

國際熱門新聞

狂搖900次！日氣象廳示警恐有震度5強地震

7／5預言就快到了！盲眼龍婆曾曝「2025年有4件大事」

快訊／川普宣布：對越南徵20％關稅

即／IG大當機　超過1.5萬用戶回報問題

跳樓機「波動正妹」找到了！　劇烈晃動片播2700萬次

富士康突撤回中國員工　蘋果印度擴廠添變數

高架橋驚見「90度直角」魔鬼彎道

影之軍隊：好萊塢跟反共獵巫的戰爭

病人喪禮前夕復活　醫認：施工太吵影響聽診

馬斯克槓川普「中國網友一面倒挺爆」

南韓人口慘跌！這年僅剩753萬人「比首爾少」

德國上半年1.2萬企業破產　軍火業逆勢成長

７/５倒數！　回顧歷年沒成真的末日預言

日本「夢幻水龍頭」！　扭開就能喝可爾必思

更多熱門

相關新聞

女收留小貓躲雨　發現「養了會出事」報案

女收留小貓躲雨　發現「養了會出事」報案

美國堪薩斯州之前發生暴風雨，一戶人家發現一隻無助小貓為了躲風雨，突然出現在他們家外面，便好心讓小貓進門，結果仔細一看，意外發現小貓似乎不是普通家貓而是野生動物，趕緊通報動物部門人員前來幫忙。

26歲女師和學生發生性關係　和同事炫耀被捕

26歲女師和學生發生性關係　和同事炫耀被捕

海中鯊魚突然「空中飛撲」　衝浪男慘被撞頭

海中鯊魚突然「空中飛撲」　衝浪男慘被撞頭

美國彈藥庫存太低　宣布暫停援烏

美國彈藥庫存太低　宣布暫停援烏

美日貿易協議卡關　川普嗆開徵35%關稅

美日貿易協議卡關　川普嗆開徵35%關稅

關鍵字：

衛星NASA北美要聞Relay 2

讀者迴響

熱門新聞

雙颱若成2條路北上　恐逼台殺個措手不及

快訊／「藍記麻辣鍋」驚傳永久歇業！

狂搖900次！日氣象廳示警恐有震度5強地震

又有餐飲集團撐不下去！宏易發重訊「旗下門市全熄燈並資遣員工」

與賴琳恩長跑18年　陳乃榮首揭「女兒領養過程」

男自述「沒有症狀」確診食道癌末期

700萬人受影響！iPASS MONEY分手LINE Pay

竹科男公司機房身亡！留下2幼女　妻崩潰

加油拿千萬發票未現身　7／7到期財部急尋

快訊／奈良美智二度發文：我真的很開心　親解Lily截圖原因

前台大醫迷姦3女「出境跑了」　40萬保證金被沒收

賓士男拒絕攔查！警連開8槍逮人

賴清德喊「軍人搭機升商務艙」　華航：正在研議中

抓到老公嫖妓　人妻喊「做1次給300元」！半年後近況曝

板橋社區突傳巨響　鄰居探頭驚見「女子墜樓亡」

更多

最夯影音

更多

【嫌軍卡太慢】阿伯大膽超車！ 整台車被頂推著跑10公尺

賴清德：不補助1000億台電會漲價　「普發1萬你們會用多久？」

理工爸爸幫女兒做了一台專屬學步車 超級厲害！！

【亡妻悲痛】彭振聲赴殯儀館 沉澱一晚後身穿西裝神情哀痛

【果然是親生的】女兒鞋壞掉回頭見媽聊開　光腳站路邊等超無奈XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面