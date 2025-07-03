不要回答！超強「無線電訊號」竟是1960年死衛星發出　科學家震驚

▲澳洲ASKAP無線電望遠鏡觀測到異常訊號。（圖／翻攝官網）



記者許力方／綜合報導

「不要回答！不要回答？」美國太空總署（NASA）一顆衛星在1967年就報廢，但澳洲的ASKAP無線電望遠鏡近日卻接收到來自「它」的無線電訊號，讓天文科學家相當驚訝，以為探測到不明天體。經研究團隊研判，這次觀測的無線電訊號可能是死衛星的「最後一聲」。

澳洲天文學家詹姆斯（Clancy James）的團隊分析來自西澳ASKAP無線電望遠鏡的數據，本來他們要尋找的是來自遙遠星系的「快速無線電爆」（FRB），去年6月在掃瞄南半球夜空時，意外發現一道明亮、極短的無線電波，且這波異常訊號不僅強烈、快速，更意外地是來自地球附近，近到不可能是天文現象，令團隊相當困惑，「我們當時非常興奮，以為發現了某個地球附近未知的天體！」

經過進一步分析計算，研究團隊更驚訝發現，這訊號距離地球約4500公里遠，來源竟與一顆早在1960年代報廢的NASA衛星「Relay 2」位置高度吻合，由於附近沒有其他衛星，因此團隊認為「合理確信就是它發出的訊號」。

▲NASA在1967年報廢的衛星Relay 2。（圖／翻攝NASA）



雖然當下有點失望，但研究團隊馬上意識到，「一顆報廢的死衛星如何發出那麼強的訊號？」Relay 2是NASA在1964年從佛州發射的通訊衛星，曾參與1964年的東京奧運實況轉播，並於運作3年後1967年報廢，因其兩組主要轉發器故障，成為了太空垃圾。

研究團隊觀測，雖然訊號與Relay 2所在軌道幾乎完全一致，看起來像是死衛星沉寂數十年「復活」，但經研判推測，這個強烈訊號的可能來源有2個。最可能的原因是衛星金屬外殼累積靜電，並突然釋放，產生短路。另一種是微流星撞擊，在撞擊點產生高溫等離子體，釋放短促的無線電波，需要非常特定的條件，機率較低。

這起事件除了為死衛星帶來「最後一聲」，也提醒科學家，在未來觀測宇宙訊號時，必須更加留意來自人造衛星的可能干擾。