太暗淡！韋伯望遠鏡首次發現「外星行星」　刷新最輕紀錄

▲韋伯望遠鏡首次發現、直接成像一顆外星行星。（圖／翻攝自然期刊）



記者許力方／綜合報導

韋伯太空望遠鏡（JWST）首次發現新系外行星！天文科學家利用韋伯望遠鏡的技術，拍攝到了一顆年輕的氣態巨行星，這顆行星距離地球約110光年，大小與土星相當，是韋伯首次揭示並直接成像一顆未被發現、太陽系外的新行星。

科學家運用韋伯的技術，成功阻擋恆星光芒，顯示出原本因太暗無法被發現的暗淡天體，從而捕捉到新行星的微弱紅外輝光，發現了這顆先前未被發現、圍繞恆星TWA 7運行的系外行星，命名為TWA 7b。其大小約與太陽系第二大行星土星大致相當，它圍繞一顆比太陽小的恆星運行，距離地球約110光年。

▲這顆新行星與恆星是年輕星系。（圖／翻攝NASA）



這顆行星雖然在太陽系中屬於體積龐大，實際上，它卻是透過直接成像所發現質量最小的行星，比之前的紀錄保持者輕10倍。科學家認為，這證明了韋伯望遠鏡的靈敏度，而此次研究結果也被發表在《自然》期刊中。

研究團隊目前還不清楚這顆行星的大氣成分，也不確定是否因為很年輕、還在透過累積周遭物質來增加質量。事實上，TWA 7恆星和行星是新生的年輕星系，約有600萬年歷史，而太陽系已經有約45億年的歷史。