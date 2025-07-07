撕破臉！　川普爆料：馬斯克想「安插好友」出任NASA署長

▲川普爆料馬斯克曾試圖向白宮施壓，要求任命其好友、億萬富豪艾薩克曼出任美國太空總署（NASA）署長。（組圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）宣布創立「美國黨」（America Party），而總統川普不僅痛批這項舉動「非常荒謬」，更爆料馬斯克曾試圖向白宮施壓，要求任命其好友、億萬富豪艾薩克曼出任美國太空總署（NASA）署長。

根據《衛報》報導，川普在自家社群平台「真相社交」（Truth Social）發文指出，「我也認為讓馬斯克的摯友、一個從事太空產業的人來掌管NASA，是不太妥當的，畢竟NASA是馬斯克企業運作中非常重要的一環。」

艾薩克曼是私人太空企業家，曾與馬斯克旗下SpaceX公司合作執行太空任務。外界普遍認為，若由其掌管NASA，將可能對馬斯克企業構成有利局面，引發角色衝突疑慮；先前就有美媒爆料指出，川普和馬斯克決裂的導火線與白宮更換NASA署長人選有關。

事實上，NASA與SpaceX目前有多項合作，包括人類太空飛行計畫、月球載人登陸系統，以及國際太空站補給任務等。川普的批評被視為針對馬斯克企圖擴大影響力、干涉公共資源運用的強烈反擊。

馬斯克尚未公布新政黨的具體架構或時程，但曾暗示會聚焦在2至3個參議院席次，與8至10個聯邦眾議員選區，以小搏大。馬斯克強調，鑑於目前國會兩院的勢力非常接近，若能在幾席關鍵選區突圍，就有機會成為爭議法案的關鍵一票，「真正代表人民的聲音。」

他還發文稱，要打破美國兩黨壟斷政治並不難，「我們該什麼時候、在哪裡舉辦第一次美國黨代表大會呢？這一定超好玩！」

川普也不甘示弱，在馬斯克批評法案「瘋狂」後反擊稱，將「調查是否該驅逐」出生於南非、後來歸化為美國公民的馬斯克，並揚言考慮砍掉其名下企業補助，特別是與政府簽有鉅額合約的SpaceX，「Doge（政府效率部）這隻怪物可能最後要回頭把馬斯克給吞了，那不是太諷刺了嗎？」