天問二號傳回湛藍地球美照　同場加映59萬公里外月球影像

▲天問二號拍下的地球及月亮影像圖。（圖／翻攝新華社，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸「天問二號」小行星探測器近日傳回一組太空在軌拍下的地球及月亮彩色影像圖，湛藍色的地球環繞著白雲，在漆黑的太空中，顯得十分美麗動人。在拍攝地球影像圖後兩個小時，天問二號也拍下距其59萬公里之遙的月球影像，一半被黑暗遮蔽的月球，充滿著神祕感。

《新華社》報導，地球彩色圖由天問二號探測器的窄視場導航敏感器於2025年5月30日13時拍攝，經輻射校正、紅綠藍（558-631nm、500-573nm、434-477nm）三波段圖像配準和彩色合成處理後製作而成。

公開資訊顯示，天問二號小行星探測器總任務週期約10年，主要任務將利用兩年半的時間，完成對小行星2016HO3的伴飛、取樣並返回地球。完成首個任務後，天問二號第二項任務將對主帶彗星311P進行伴飛探測。

據了解，2016HO3是一顆距離地球數百萬到數千萬公里、軌道參數與地球幾乎相同之繞太陽公轉的小行星，是一顆近地小行星，也是一顆罕見的「地球準衛星」。2016HO3小行星雖繞著太陽公轉，但軌道與地球高度同步，如同伴隨地球的「小月亮」，探測結果將有助於理解近地天體演化等科學問題。

大陸國家航天局今（1）日公佈行星探測工程天問二號探測器在軌獲取的地月影像圖。目前，天問二號探測器已在軌運行超33天，與地球距離超1200萬公里，工況良好。