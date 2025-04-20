吃飯會中毒？研究：氣候變遷加劇稻米砷含量　無色無味可致癌

▲人們賴以為生的米飯如今被發現會因氣候變遷無機砷含量上升，引發癌症風險。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

稻米是全球逾半數人口的主食，然而最新研究指出，隨著全球氣溫升高、碳排增加，稻米可能累積更多有毒的無機砷，導致癌症與心血管疾病風險上升。專家警告，若未及時控制排放，以稻米為主食的地區癌症病例恐將大幅增加，全球稻作安全也恐遭受衝擊。

BBC引述哥倫比亞大學最近在《自然通訊》期刊的研究指出，科學家在中國4個地點實驗種植28個不同品種的稻米，並模擬未來極端氣候條件，持續觀察了10年。結果顯示，隨著氣溫與大氣中的二氧化碳濃度上升，稻米中的無機砷濃度也隨之顯著增加。研究團隊據此推算，若當前稻米攝取量維持不變，中國截至2050年可能因此新增約1930萬宗癌症病例。

砷是一種無色無味的化學物質，人類早在數百年前便知道其有毒，因此早在古羅馬和中世紀，歐洲宮廷就經常使用砷來下毒。微量單次攝取並不會導致人們中毒，但長期攝入即使是微量無機砷，也會增加罹患肺癌、膀胱癌、心臟病與糖尿病的風險。

▲稻米天然含有砷，長期攝取對健康有害。（示意圖／VCG）

稻米天然含有砷，它是從水田土壤進入稻米之中，尤其是在灌溉水田、土壤缺氧的條件下，厭氧細菌將砷釋放至土壤溶液中，更容易被植物吸收。研究指出，氣候變遷引發的高溫與碳源增加，將加速土壤中促進砷轉移的微生物活動，並改變微生態結構，使「嗜砷菌」數量大增。28種測試稻米中，近9成在高碳、高溫環境下出現砷濃度升高的情況。

雖然這項實驗主要針對中國地區，但專家表示，稻米的無機砷問題是全球普遍現象，包括歐洲與美國在內的種植區域也不例外。更令人憂心的是，這次研究所採的情境甚至高於聯合國氣候變遷專門委員會（IPCC）所預測的「高排放情境」。

美國國家環境保護局（EPA）也在2025年更新了無機砷的致癌效力評估，認定其對人體危害比原先預估更大。目前歐盟規定稻米中無機砷上限為每公斤200微克，中國也有類似標準；但科學家指出，這些標準未反映部分族群日常高頻率食用稻米的實況。全球約75%的稻米作為灌溉式種植，更助長砷的累積與吸收。

▲英國專家建議，可從改變烹煮方法來減少從稻米中攝取砷含量。（示意圖／VCG）

儘管目前尚未有明確的稻米品種或種植法能完全避免砷吸收，但研究人員呼籲應改革現行農法、加強監測，並探索如間歇灌溉、土壤添加劑與選育低砷品種等對策。齊斯卡強調，「我們不能假設人們可以停止吃米，但我們可以也必須改變我們種植稻米的方式。」

BBC也指出，如果希望減少從稻米中攝取砷含量，可以嘗試在飲食中加入無機砷含量通常低於糙米的白飯，或是無機砷含量低於其他米種的巴斯馬蒂米（Basmati rice）。此外，東非所產的稻米砷含量也比歐美和東南亞來得少。

英國謝菲爾德大學研究人員也建議，先用預煮過的熱水將米燙煮5分鐘，再瀝乾，接著加入新水，以小火煮至水分完全被吸收，可去除糙米中約50%的砷、白米中則可去除達74%。英國食品標準局則建議，在煮飯前先將米沖洗乾淨，接著以6份水對1份米的比例烹煮，煮好後再瀝乾並再次沖洗。