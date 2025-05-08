八田與一逝世83週年追思會　黃偉哲贈「八田穗越」稻米傳承跨國情誼

▲台南烏山頭水庫舉辦八田與一逝世83週年追思紀念會，賴清德總統主祭、黃偉哲市長致贈「八田穗越」稻米。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

農業先驅八田與一逝世屆滿83週年，農業部農田水利署8日下午在台南烏山頭水庫舉辦追思紀念會，由賴清德總統親自主祭，市長黃偉哲、日本金澤市長村山卓、八田技師長孫八田修一等眾多貴賓出席，現場溫情滿溢，共同緬懷八田技師守護嘉南平原的巨大貢獻。

市長黃偉哲表示，烏山頭水庫與嘉南大圳當年工程艱鉅，為紀念八田技師精神，市府與六甲區公所、農會及在地青農合作開發「越光米」，並以「八田穗越」命名，象徵稻米豐收、精神延續。黃偉哲今日特別致贈此米給蒞臨嘉賓，盼透過「吃八田米、想八田人」，讓民眾記住這位為台灣水利奉獻一生的工程師。

他也強調，在當前國際情勢動盪下，台日友誼顯得格外珍貴，市府將持續推動「台南修學旅行」，邀請日本學生來台南見證前輩留下的偉大建設，同時鼓勵台南學子前往金澤，實地認識八田與一成長的故鄉，深化兩地青年交流。



賴清德總統則致詞指出，八田與一當年建造烏山頭水庫，不僅奠定台南米倉地位，更帶動工商業發展。如今包括南科、台積電三奈米製程皆倚賴此水源，可見其貢獻已深植台灣各領域。他感謝每年都有眾人齊聚追思，也肯定八田技師精神已成為台日民間交流的典範。

今日追思會貴賓雲集，包括農業部長陳駿季、日本台灣交流協會代表片山和之、所長奧正史、八田家族成員、日本金澤市長村山卓、農水署署長蔡昇甫等皆到場致意，立委陳亭妃、賴惠員、郭國文等人也親自參與，另有立委林俊憲、王定宇、林宜瑾派員代表共襄盛舉，場面莊嚴隆重。