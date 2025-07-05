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丹娜絲「拖著裙襬」通過台灣海峽　粉專：將造成持續性雨勢

▲▼「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，丹娜絲拖著裙襬，挾帶大量水氣。（圖／取自粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

▲「台灣颱風論壇｜天氣特急」粉專表示，丹娜絲拖著裙襬，挾帶大量水氣，可能帶來持續性的雨勢。（圖／取自粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

記者周湘芸／台北報導

丹娜絲颱風逐漸朝台灣海峽接近，預計明、後天最接近台灣。臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今表示，丹娜絲拖著裙襬，挾帶大量水氣，當颱風通過台灣海峽時，雲雨帶將不斷被掃入中、南、東部陸地，可能帶來持續性的雨勢。

丹娜絲颱風強度逐漸增強，且有暴風圈擴大趨勢，預計明天以較強的輕度颱風狀態，加速往台灣海峽移動，今晚起各地就有局部大雨機率，花東、南部則慎防局部豪雨。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，丹娜絲通過台灣海峽時，雲雨帶將不斷被掃入中、南、東部陸地，可能帶來持續性的雨勢，提醒各地盡快檢查排水溝渠是否暢通，預防淹水。

根據氣象署資訊，丹娜絲颱風今天下午2時中心位置在北緯20.4度，東經117.5度，即在鵝鑾鼻的西南西方約390公里處，以每小時8轉14公里速度向北北東轉東北進行，中心氣壓995百帕，近中心最大風速每秒20公尺（約每小時72公里），相當於8級風，瞬間最大陣風每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風。

氣象署表示，丹娜絲颱風目前移動緩慢，未來朝北北東或東北方向，若路徑與預估相符，將於深夜前後發布陸上颱風警報，預計明天將加速往台灣海峽移動，並於明、後天最接近台灣。

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