快訊／丹娜絲暴風圈最快下午觸陸　氣象署：不排除增強為中颱　

記者周湘芸／台北報導

丹娜絲颱風預估未來以台灣海峽中線，且很接近台灣西部陸地的路徑北上，北上過程中是生命期最強的時候，今天到明天白天將為各地帶來劇烈天氣，預估下午至傍晚七級暴風半徑將接觸澎湖或本島西南邊陸地，若持續增強，也不排除達中度颱風等級。

▲丹娜絲颱風路徑。（圖／氣象署）

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根據氣象署資料，丹娜絲颱風今天上午8時中心位置在北緯21.5度，東經118.1度，即在澎湖的南南西方約280公里之處，以每小時18轉22公里速度，向東北轉北北東進行，中心氣壓982百帕，近中心最大風速每秒28公尺（約每小時101公里），相當於10級風，瞬間最大陣風每秒35公尺（約每小時126公里），相當於12級風。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署）



氣象署簡任技正伍婉華表示，丹娜絲颱風朝台灣接近，預估未來以台灣海峽中線，且很接近台灣西部陸地的路徑北上，今天到明天白天影響台灣最明顯，上午陸上警報已增加新北市、宜蘭縣及桃園市。

伍婉華指出，丹娜絲持續增強，北上過程中是生命期最強的時候，颱風環流可能帶來瞬間強降雨等劇烈天氣，今、明天都將在各地出現。

她表示，目前全世界指引對丹娜絲的預估從台灣東方海面到大陸北上都有，綜整所有資訊研判，最可能路徑是接近澎湖沿著西部近海往北移動，期間也可能有短暫震動，是否登陸仍要觀察。她也提醒，颱風環境不斷增強，雖然暴風圈不大，但環流結構扎實、東側強風區廣闊，無論是否登陸，對台灣影響都很明顯。

她指出，丹娜絲強度在今天下午到明天清晨最強，以最強輕度颱風可能性最高，近中心最大風速為每秒30公尺，但若再增強達每秒33公尺，就會達到中度颱風等級。

伍婉華表示，昨天到今天台東、屏東已經有局部豪雨，隨著環流接近，降雨區域愈來愈多，今天花東雨勢會更加明顯，傍晚起宜蘭降雨也會增加，屏東、高雄及中部山區也有雨勢。今晚到明天颱風通過澎湖海面，西半部及中北部都有明顯雨勢。明天下半天颱風到北部海面，西半部有短暫陣雨或雷雨，東半部逐漸緩和。

她指出，今天台東及恆春半島已經以局部大雨及豪雨，屏東急高雄山區有豪雨或局部大豪雨，花蓮、南投山區及雲林以南有大雨或局部豪雨，澎湖、綠島、蘭嶼及宜蘭則有局部大雨。今晚台中、彰化、苗栗雨勢也會增大，新竹以北山區有局部大雨。

伍婉華提醒，今、明天是颱風影響最明顯的時候，海面風浪逐漸增強，目前七美已經有3至4米長浪，預計中心也有6至7米浪高，西南部、澎湖沿海則有5到6米。另外，目前南端陸地及宜蘭都有9級強陣風，午後風力也會進到嘉義、台南、高雄平地。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署）