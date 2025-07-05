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盼726投一次票就好　李四川喊話：饒了公務員吧

▲▼台北市副市長李四川陪同立委李彥秀掃街反罷免。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市副市長李四川陪同立委李彥秀掃街反罷免。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

大罷免首波投票將在726登場，隨著時間接近，面臨罷免危機的國民黨立委們也加強掃街力道。立委李彥秀、廖先翔今（5日）請來台北市副市長李四川，3人合體前往南港、汐止交界的橫科市場掃街。李四川呼籲民眾要出門投下不同意罷免，投票投一次就好，「饒了我們公務人員吧」。

李四川說，最近為了726的罷免，要找投票所、要找選務人員，說實在都相當困難。現在不只缺工人、也缺公務員，726投一次、823投一次，如果有罷免的又要選舉一次，把學校設為投票所，暑假有些工程要改建、修建的也因為這次選舉造成很大的困擾，所以希望726就投這次，不要再投下一次。

「饒了我們公務人員吧！」李四川喊話，拜託支持優秀國民黨立委的所有市民，726一定出來投反對罷免票。

李彥秀說，不到40天內，區公所有同仁要整理選票、選舉人員造冊，還要找投票所，這是非常艱鉅的工作。對大惡罷來說，要在短時間內告訴民眾怎麼投票，投票地點現在可能不知道在哪，宣傳大惡罷是非常艱鉅的挑戰。

李彥秀提到，很多民眾會認為，不是去年才投嗎？怎麼今年又要投一次，大家會覺得勞民傷財，現在台灣有很多內政、拚經濟、通膨、詐騙、社會治安問題要處理，誠如台北市長蔣萬安說的，多拚一點正事、拚經濟、民生，少點政治，這才是福國利民。

廖先翔則說，對雙北最熟悉的，全台灣就只有在兩邊都擔任過副市長的李四川。廖強調，汐止、南港是共同生活圈，許多地方要協調，包括水利治理、交通、就學區等，今天請李四川來帶領，一起懇託選民，希望未來能繼續促進雙北合作，為地方打拚。

▲▼台北市副市長李四川陪同立委李彥秀掃街反罷免。（圖／記者陳家祥攝）

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