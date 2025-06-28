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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委笑中共撞蕭美琴失敗很遜　鍾佳濱：我更擔心一件讓人害怕的事

▲副總統蕭美琴出席520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

▲廖先翔笑中共「撞蕭美琴失敗很遜」，綠委鍾佳濱表示，事件讓他更擔心一件事情。（圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

捷克證實我國副總統蕭美琴去年出訪時，車隊曾遭中國武官跟蹤並企圖開車衝撞，消息曝光後，藍委廖先翔在節目中嘲諷中共「好像有點遜，簡單的碰撞都做不成」，引發爭議。對此，綠委鍾佳濱表示，副總統被中國策劃攻擊一點都不好笑，這次事件也讓他更憂心，未來會不會真的發生政治人物遭到中國協力者攻擊。

鍾佳濱28日晚間在臉書表示，捷克證實副總統蕭美琴去年出訪時，遭中國計劃製造車禍碰撞，面對重大國安事件，很難想像有國民黨立委笑得出來，甚至語出嘲諷，「意圖製造碰撞還失敗，好像有點遜」，請問中國意圖衝撞副總統，是什麼值得開心的事情嗎？

鍾佳濱直言，台灣對內可以有政治競合、意見分歧，因為台灣是民主國家，但是面對外部的挑戰，所有人本就應該團結一致，「顯然廖先翔的想法不同，只要他不喜歡，就算副總統被攻擊也沒關係」。

鍾佳濱還說，這次事件讓他更擔心一件讓人毛骨悚然的事情，最近許多立委、官員都收到威脅信件，這些可能都不只是單純的恐嚇，「當我們把這些恐嚇資訊當成『放羊的孩子』後，會不會某一天真的發生政治人物遭到中國協力者攻擊？」

他最後說，副總統出訪被中國策劃攻擊，一點都不好笑，請廖先翔立刻道歉，不要狡辯。

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