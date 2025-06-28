稱「撞蕭美琴失敗很遜」惹議　廖先翔澄清：是揶揄中國能力差

▲廖先翔。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

捷克軍情局近日證實，副總統蕭美琴去年訪問捷克時，車隊遭到中國武官跟蹤，甚至企圖衝撞，險釀車禍。藍委廖先翔第一時間聽聞此事時笑稱「好像有點遜欸！」，引發外界熱議。廖先翔今（28日）澄清，是因為每次選舉要到了，就會出現一些奇怪的新聞，所以對於此事件，他才會用揶揄的方式回應，說中國能力差。

對於蕭美琴去年3月訪問捷克期間，遭中國外交人員跟監尾隨並險釀車禍，藍委徐巧芯、廖先翔27日出席節目錄製，廖笑稱，要製造車輛碰撞還失敗，好像有點遜欸！這麼簡單的碰撞都做不成。朱凱翔、徐巧芯則在一旁大笑。

對於廖先翔說法，綠委林俊憲轟，蕭美琴的事件，這幾天引起國際非常重視，這是典型的國家暴力，中國如果在別的國家執行違法行為，嚴重侵犯捷克主權這麼重大的事情，可能被衝撞的對象，又是代表我們國家的副總統。竟然國民黨立委沒有站出來，站在我們的立場譴責中國，還說中國這樣一撞都沒有撞成功很遜，我不曉得他的邏輯，他到底是哪一邊？

針對自己的言論遭到外界質疑不滿，廖先翔澄清，「每次選舉、重要投票日要到的時候，總會有許多疑似『出口轉內銷』的奇怪新聞出現，讓大家都不太相信」，所以他才揶揄，若中國軍方真如新聞所說，「連衝撞都做不到」，那麼未來有多少的「共軍」來侵犯台灣，也不需要懼怕，「我們國軍絕對可以把他們殲滅」，而黑熊的防災避難包也沒有買的必要了。