受不了了？羅智強談被罷理由　韓國瑜搶mic：要先罷免柯建銘！

▲羅智強出席新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免投票將在726登場，國民黨立委羅智強今（5日）舉行新書發表會，談到罷團罷免他的理由，竟然連「理過光頭」都列入，就知道為什麼要罷免韓國瑜院長了。這時韓國瑜一把將麥克風拉過手上，「要先罷免柯建銘吧！」掀起台下一陣掌聲與歡呼。

羅智強表示，首先最敬愛的韓國瑜院長，每次看到院長在主持院會心裡就有很多安全感，大家常說立委圍一圈要保護院長，其實是院長在保護大家。還有非常感謝的黃國昌主席，講起過去拼妨礙司法公正罪，這一路走來真的是帶著血淚。

羅智強回憶，自己是2013年柯建銘關說司法風暴最大的受害者，「那時候柯建銘關說司法，我下台，失業5年、奇慘無比，就知道這世界荒謬到什麼程度」。他說，國昌兄從那時候就心心念念要推動妨礙司法公正罪，在選立委時也承諾會當作第一政見，法案要通過最大的推手是黃國昌主席，非常感謝。

羅智強還說，對於高金素梅的感謝三言兩語講不完，從她身上學到很多，100萬步、全台環島，都有高金素梅的陪伴。戴錫欽議長是議會大家長，在議會裡面處理議事，真的有小韓國瑜的風範。

「為什麼今天要出來護民主反惡霸？其實最根本就是守護善良的力量。」羅智強說，看看這場惡罷，已經是荒腔走板、不善良到極點。大家猜猜看，罷免羅智強的理由是什麼？連「曾經理光頭」都是理由，就知道為什麼要罷免韓國瑜院長了。這時韓國瑜一把將麥克風拉過手上，「要先罷免柯建銘吧！」掀起台下一陣掌聲與歡呼。

羅智強無奈說，罷團還說「羅智強只做里長跟議員做的事情，這種立委就要罷免掉」，原來做太多事情也不行？簡直是動輒得咎。坦白講，今天罷免羅智強哪有什麼理由？全台灣如果只罷免羅智強一個，是他要反省，「但是只罷免我嗎？不是吧？是全台灣在野黨立委都要罷免，無差別屠殺，跟我做得好不好沒有關係」。

面對罷免，羅智強說，他最心疼的是其他立委，徐巧芯、王鴻薇、李彥秀、賴士葆，真的都是一時之選，今天竟然全部要被罷免。在野黨只犯了一個罪，叫做「監督民進黨」，誰敢監督民進黨就要消滅你，這不就是台灣民主為大危機嗎？這次726就是守護民主的一場仗，如果不希望柯建銘當院長，請大家這次一定要出來。

▲立法院長韓國瑜出席羅智強新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）