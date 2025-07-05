「護國大遶境」張峻現身挺罷團　林右昌：罷免傅崐萁不分藍綠黨派

▲民進黨祕書長林右昌參與「護國大遶境」。（圖／反共護台志工聯盟提供）



記者杜冠霖／台北報導

大罷免進入第三階段決戰，公民團體發起「護國大遶境」活動，今（5日）將經過花蓮，民進黨秘書長林右昌受訪時透露，據他了解，有聽說花蓮縣議會議長張峻今天也會現身，為遶境隊伍加油打氣。罷免傅崐萁不分藍綠黨派，是台灣派還是中華民國派團結在一起，這是最大共識跟公約數，非常多軍公教人員參與連署，過去可能投給傅崐萁，這次都紛紛站出來，此次罷免行動也讓大家有機會剷除傅崐萁，這是為花蓮、為國民黨也為台灣除害。

「護國大遶境」活動今天將經過張峻的服務處，媒體詢問是否有邀請張峻？林右昌表示，張峻議長一直以來都非常支持罷免，他是反共護台的中華民國派，有聽說他今天也會現身，為遶境隊伍加油打氣。昨天大家都有看到沿途民眾加油打氣，很多店家、民眾都站出來，非常感人，雖然天氣很熱，但出來打氣的民眾非常多、相當熱絡，是非常好的開始，大家士氣也很高昂。相信接下來也會很順利。

林右昌指出，罷免傅崐萁不分藍綠黨派，傅崐萁作所有一切中共希望他做的，不管是台灣派還是中華民國派團結在一起，這是最大共識跟公約數，許多傳統軍公教過去可能投給傅崐萁，這次都紛紛站出來，地方上有許多政治人物、社團領袖、過去受傅崐萁欺凌的人，大家都有怨氣在心中，但敢怒不敢言，此次罷免行動也讓大家有機會剷除傅崐萁，這是為花蓮、為國民黨也為台灣除害。

林右昌表示，佳山空軍基地就在花蓮，幾乎可稱為「守護台灣的山海關」，大家都看到傅崐萁像是引清兵入關的現代吳三桂。這也是此次罷免行動非常多軍公教人員參與連署，就是大家看到傅崐萁對國家安全的危害，傅崐萁提倡普發一萬就是幫反罷免買票。