再噴金句「罷免原來發神經」　韓國瑜直言：真的瘋了

▲立法院長韓國瑜出席羅智強新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

大罷免投票將在726登場，國民黨立委羅智強今（5日）舉行新書發表會，立法院長韓國瑜、民眾黨團總召黃國昌、立委高金素梅、北市議長戴錫欽等人都到場力挺。韓國瑜致詞時說，台灣民主好不容易走到這一步，大罷免如果成功，台灣民主將成一場空；他還加碼一句，「一寸光陰一寸金，罷免原來發神經，真的瘋了」，甚至還附上一動作，瞬間讓全場都鼓掌。

韓國瑜致詞時說，今天來參加羅智強新書發表兼支援羅智強，拜託所有選民出來投票，726把好的立委留在立法院，大安區一定要多支持羅智強。

韓國瑜坦言，他心裡很多感慨，今天是第一次跟黃國昌總召同台，兩個國夾了一個強在照相。立法院一種米養百種人，自己35歲當立委，站在質詢台上前一天晚上磨刀霍霍向牛羊、第二天在質詢台大膽強力發揮，到今天30多年之後坐在主席台上，看著每個立委質詢、行政官員備詢，針對國家大政方針、人民生活的各種需求充滿感慨，民主這一步走得多不容易。

韓國瑜說，各位好朋友，從民國76年7月7日前立法院長倪文亞先生敲槌解除動員戡亂時期，30多年來前輩們一點一滴流血流汗流淚，甚至有的連自由都失去，好不容易到2025年，民主走到這一步，就像蓋了一座民主的美麗高牆，一個磚頭一個磚頭堆上去，一棒接一棒、一代接一代，但是如果726罷免成功，這個高牆有可能轟然倒塌。

韓國瑜接著說，大罷免若成功，台灣民主一場空，他要加一句，「一寸光陰一寸金，罷免原來發神經，瘋了，真的瘋了」。立法院一樣米養百種人，像黃國昌委員，人中呂布馬中赤兔，永遠衝，從來不妥協的；這有思想的巨人，像施明德先生；有行動上的巨人，路見不平如高金素梅，也有像金門陳玉珍，跟戰車一樣。

韓國瑜說，每個委員的特色不一樣，羅智強在立法院表現這一年多，以前從高中以後老師教什麼從來不專心聽，大學胡思亂想老師講老師的，但是當院長不行，每個委員要仔細聽，「羅智強像什麼？他像雷達，緊緊抓住每一個議題，傾聽完後就出招發言，他就像雷達一樣精準，從他嘴巴講出來的事情一定是重要的」。

韓國瑜說，羅智強是全功能全方位的立委，有的立委預算案很厲害、有的法律案很厲害、有的質詢特別厲害，「羅智強是全方位，朝野協商他要在現場，從來不主動發言，傾聽完後面對問題表達意見，非常認真、非常優質的立委」。而柯總召講話就跟坐飛機一樣，大家椅背上安全帶一定要綁好，每個委員是不一樣的。

韓國瑜說，這麼優秀的羅智強，請問大安區的好朋友，有什麼理由罷免他？他真的是認真刻苦，靠雙腳雙手，不停在基層奔波。立委有三個角色，羅智強都是最優秀的，第一個，是國會議員一定要擔心中華民國的處境，第二個，他住在台北市，他幫地方爭取建設讓台北市有未來戰略性規劃，第三他的選區大安區，選民要的是什麼，「他三個層面都要照顧，羅智強通通是最優秀，今天居然要罷免他。這次要拜託所有大安區台北市的好朋友，一定要打電話通知」。

韓國瑜還說，今年選舉有三個不一樣，第一個，在夏天，溫度30多度到40度，過去選舉都在冬天，因為冬天可以降低衝突，可以讓人比較冷靜，夏天比較心煩意燥。第二，看不到照片，以前到票匭投票一定有照片，今年沒有照片，第三個，這不是一對一PK，這次沒有候選人，只有五個字跟四個字，不同意罷免、同意罷免，所以今年選舉形態完全不一樣，所以一定要大家告訴大家，一定要全部動。

韓國瑜也說，王鴻薇這麼優秀，把立委當終身職在做；徐巧芯有多辣？每次質詢語不驚人死不休，大家都被她震撼；賴士葆每天啞著嗓子每天為國家不停發出聲音，還有李彥秀等，這些立委都很優秀，有什麼理由罷免？

韓國瑜喊話，請大家一定要全面動員投票，現在台灣政治情況非常不好，人心浮動，越是這個時候，選民能靜下心好好思考，化為最熱情的行動，就是對立委的肯定，整個台北市、全台灣一定要號召親朋好友投下不同意罷免票。

