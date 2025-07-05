BMW失控！車行老闆「命根遭夾爛」發黑變形　痛爆畫面曝

▲ 法拉爾痛到當場倒地不起。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名修車廠老闆遭遇恐怖意外，被一輛失控BMW車門夾在牆上，導致骨盆及鼠蹊部嚴重挫傷，陰莖腫脹、發黑又變形，幾乎面目全非。儘管幸運逃過截肢，他也坦言至今仍不確定「命根子」是否能恢復功能。

《每日郵報》報導，現年49歲的法拉爾（Karl Farrar）6月16日試圖將這輛BMW Estate倒車進車庫維修，但因操作困難拉起手煞車後下車，未料車輛竟失控向後滑動。他試圖徒手阻止，卻被推到牆邊慘遭夾擊。監視器畫面可見他痛苦尖叫求救，員工見狀趕緊衝進車上試圖開走，但因車子仍在倒車檔，導致他再度被壓。

車輛移開後法拉爾當場癱倒在地，痛得無法起身，隨即被送往曼徹斯特皇家醫院救治。MRI檢查發現，他的骨盆及鼠蹊部出現軟組織與神經損傷，導致他住院治療一周，至今仍不敢看這段監視器影片，因為對他來說「太痛苦」。

法拉爾受訪時透露自己的傷勢，「我的命根子都被壓碎了，腫脹且又黑又紫，根本認不出來」，「我不確定它還能不能用，因為那個部位還是很痛很腫，但我想會沒事的」，「但那幾周真的很可怕，簡直像《絕命終結站》情節」。

他從事甩尾和直線競速賽長達16年不曾受傷，卻因這輛車失控差點截肢，令他不敢置信，「有幾天我的右腿動不了，這很可怕，因為醫生說我右腿嚴重損傷，我真的不懂為什麼」，「他們說我可能失去小腿，被迫從上到下都切除」，所幸最後免於截肢命運。

法拉爾估計那輛BMW重達1800公斤，事後檢查發現手煞車故障，撞擊過程中也導致車輛損壞，車廠工人換了2扇新車門並將車底修好。而法拉爾如今雖已能拄拐杖行走，但鼠蹊部留下一個洞，且內部傷勢「還是很糟」。

他坦言自己當下判斷失誤，但仍決定將影片PO上網提醒大眾多加小心。網友對此紛紛留言表示，「你很幸運」、「影片太驚人了」、「我認為試圖用手阻止是自然反應，這很可怕」、「情況有可能更糟，很高興你正在好轉」。