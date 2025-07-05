　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

BMW失控！車行老闆「命根遭夾爛」發黑變形　痛爆畫面曝

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook）

▲ 法拉爾痛到當場倒地不起。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國一名修車廠老闆遭遇恐怖意外，被一輛失控BMW車門夾在牆上，導致骨盆及鼠蹊部嚴重挫傷，陰莖腫脹、發黑又變形，幾乎面目全非。儘管幸運逃過截肢，他也坦言至今仍不確定「命根子」是否能恢復功能。

《每日郵報》報導，現年49歲的法拉爾（Karl Farrar）6月16日試圖將這輛BMW Estate倒車進車庫維修，但因操作困難拉起手煞車後下車，未料車輛竟失控向後滑動。他試圖徒手阻止，卻被推到牆邊慘遭夾擊。監視器畫面可見他痛苦尖叫求救，員工見狀趕緊衝進車上試圖開走，但因車子仍在倒車檔，導致他再度被壓。

車輛移開後法拉爾當場癱倒在地，痛得無法起身，隨即被送往曼徹斯特皇家醫院救治。MRI檢查發現，他的骨盆及鼠蹊部出現軟組織與神經損傷，導致他住院治療一周，至今仍不敢看這段監視器影片，因為對他來說「太痛苦」。

法拉爾受訪時透露自己的傷勢，「我的命根子都被壓碎了，腫脹且又黑又紫，根本認不出來」，「我不確定它還能不能用，因為那個部位還是很痛很腫，但我想會沒事的」，「但那幾周真的很可怕，簡直像《絕命終結站》情節」。

他從事甩尾和直線競速賽長達16年不曾受傷，卻因這輛車失控差點截肢，令他不敢置信，「有幾天我的右腿動不了，這很可怕，因為醫生說我右腿嚴重損傷，我真的不懂為什麼」，「他們說我可能失去小腿，被迫從上到下都切除」，所幸最後免於截肢命運。

法拉爾估計那輛BMW重達1800公斤，事後檢查發現手煞車故障，撞擊過程中也導致車輛損壞，車廠工人換了2扇新車門並將車底修好。而法拉爾如今雖已能拄拐杖行走，但鼠蹊部留下一個洞，且內部傷勢「還是很糟」。

他坦言自己當下判斷失誤，但仍決定將影片PO上網提醒大眾多加小心。網友對此紛紛留言表示，「你很幸運」、「影片太驚人了」、「我認為試圖用手阻止是自然反應，這很可怕」、「情況有可能更糟，很高興你正在好轉」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
611 2 6603 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本「買這好物」不能帶上飛機　官方公告：台灣人別再闖關了
丹娜絲路徑超罕見「百年僅占6.62%」　上次同類型為13年前
12縣市「暴風圈侵襲機率」破8成！最新路徑預測曝
直擊／33度熱爆！國民黨反罷免造勢人超少
想報警求救被母姊擋下　王妹悲曝：怕黑道上門
快訊／10縣市大雨特報　颱風甩雨彈炸到明天

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

韓國政府發錢了！消費券「每人最多領1萬元」　分兩階段發放

中48億變富翁3天就被抓！50歲男前科累累　入獄照紀錄30年歲月

BMW失控！車行老闆「命根遭夾爛」發黑變形　痛爆畫面曝

川普看好下周加薩停火達協議　傳哈瑪斯點頭了

日本鹿兒島強震「地殼移動數公分」　地質學家震驚：實屬罕見！

《紐時》馬斯克吸毒報導內幕！川普嗆「是我爆料」：把嗑藥仔送南非

點頭了！長崎市長：台灣可出席原爆和平紀念儀式

「迷你海嘯」來襲瞬間！泳客遭深色巨浪捲走8傷　驚魂畫面曝

荷德情報稱「俄廣泛使用化武」　空投氯化苦逼出烏軍射殺

不滿川普課徵關稅！傳印度將提「報復措施」狀告WTO　等30天後實施

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

【最美的風景】騎士見抗癌玉蘭花伯秒掏錢買花！兩人互動溫暖全場

惡煞圍攻80歲嬤！　鐵門夾手「血染眼角」

【驚悚失控現場】油罐車猛撞貨車，刷整排防撞桿「切甘蔗」翻覆

【豐原5口命案】美容院同學持續神隱中　母強調女兒「僅介紹雙方認識」

【這能免費看嗎】檸檬偷襲李珠珢結果慘遭反擊XDD

韓國政府發錢了！消費券「每人最多領1萬元」　分兩階段發放

中48億變富翁3天就被抓！50歲男前科累累　入獄照紀錄30年歲月

BMW失控！車行老闆「命根遭夾爛」發黑變形　痛爆畫面曝

川普看好下周加薩停火達協議　傳哈瑪斯點頭了

日本鹿兒島強震「地殼移動數公分」　地質學家震驚：實屬罕見！

《紐時》馬斯克吸毒報導內幕！川普嗆「是我爆料」：把嗑藥仔送南非

點頭了！長崎市長：台灣可出席原爆和平紀念儀式

「迷你海嘯」來襲瞬間！泳客遭深色巨浪捲走8傷　驚魂畫面曝

荷德情報稱「俄廣泛使用化武」　空投氯化苦逼出烏軍射殺

不滿川普課徵關稅！傳印度將提「報復措施」狀告WTO　等30天後實施

正妹女星剃髮出家！　深邃五官絕美照片曝光

港星翁虹難得現身　仙氣女兒曝談戀愛條件　分居老公「一年只見一次」

白蘭地終裁案適用價格承諾　陸商務部：用對話磋商解決貿易摩擦

路口2自小客減速禮讓「2機車衝出對撞」　3女跌地受傷畫面曝

簽署大而美法案！美債發行潮來了　憂衝高金融市場動盪

國內線明天全部停飛！丹娜絲交通異動懶人包　6路段可能實施管制

偷偷擊掌徐若熙被拍到！陳傑憲在壘上享受他的投球：一定會旅外

日本「買這好物」不能帶上飛機　官方公告：台灣人別再闖關了

美對等關稅將屆　卓榮泰掛保證：最敏感產品一定守住

小S女兒Lily不只是藝術家還是穿搭教科書！私服黑色穿搭氣質飆滿分

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

國際熱門新聞

7/5末日倒數？日本、台灣現場即時監看

日能登半島強震後直接多一大塊！　對比圖驚呆上萬人

末日時間23萬人湧直播！日本1地狂搖

龍樹諒親揭真相：書腰預言不是我寫的

大災難預言翻車？日氣象廳怒「胡說八道」

惡石島民首批島外撤離！搭10小時渡輪到了

川普：已簽好12份關稅通知信　7日寄出

以軍轟炸　伊朗汽車炸飛空中畫面曝光

「世界最長下巴」X光照曝光　醫生也驚呼

快訊／鹿兒島今晨5.3地震、震度5強　15天共1157震

搖晃1300次！日鹿兒島未來仍有震度6弱地震

德州暴洪13死　夏令營23女童失蹤

快訊／川普：各國8月1日開始交關稅

7/5末日預言害慘日本！經濟損失達5600億日圓

更多熱門

相關新聞

台中大雨「文心路淹水」！民眾嚇壞曝現況

台中大雨「文心路淹水」！民眾嚇壞曝現況

台中市4日晚間下起滂沱大雨，由於雨勢十分猛烈，文心路三段、河南路口一帶因此淹水，嚇得網紅「饅頭媽」趕緊上網發文，提醒大家暫時避開文心路。

高雄式左轉惹禍！機車相撞　2人傷

高雄式左轉惹禍！機車相撞　2人傷

1至4月高齡交通事故死亡增1.3%　交長：列重點防制項目

1至4月高齡交通事故死亡增1.3%　交長：列重點防制項目

美小飛機衝出跑道釀5傷　列大量傷患事故

美小飛機衝出跑道釀5傷　列大量傷患事故

台東預拌車翻落山谷畫面曝　駕駛一度受困

台東預拌車翻落山谷畫面曝　駕駛一度受困

關鍵字：

英國修車廠事故重傷警示

讀者迴響

熱門新聞

8縣市「暴風圈侵襲機率」破7成！丹娜絲最新路徑曝

假牙總監撞死打工妹　竟飆速113km

詹惟中指「7/5災難不會發生」！

快訊／豐原5口警「團購主」詐欺罪移送

「惡房東」張淑晶獄中和室友爆爭執受傷

末日預言時間到！3萬人凌晨線上看直播

5死命案王姊求救訊息曝　被追債仍護爸媽

獨／惡煞圍攻80歲嬤！鐵門夾手「血染眼角」

7/5末日倒數？日本、台灣現場即時監看

獨／「不太想活」小女兒到職5天就曝死意

短劇版《偷偷藏不住》永久下架！

丹娜絲暴風圈擴大又增強「具破壞力」　全台防劇烈天氣

即／台中5死命案證人出現！

快訊／輕颱丹娜絲生成！7日最近台灣

LIVE／7/5末日預言逼近　網友瘋看直播

更多

最夯影音

更多

【文心路大淹水】豪雨炸台中！馬路變河流

【海灘驚魂】泳客被浪浪攻擊耳朵碎裂！惡犬終落網

王嘉爾曝曾慘遭朋友背叛 借出「40%收入」對方人間蒸發

【轟雷巨響】大雨狂炸台中！網清楚拍下落雷軌跡

【怎麼那麼皮！】貓貓躲牆邊嚇歐告，無奈到不行XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面