1至4月高齡交通事故死亡增1.3%　交長：列重點防制項目

▲交通部今天公布今年1至4月交通事故數據。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

交通部今天公布1至4月交通事故數據，總計13萬1872件，造成920人死亡、17萬5740人次受傷，事故件數及受傷人數較去年同期增加3%及2.7%，死亡人數則減少7%，其中，高齡者事故死亡404人，增加1.3%，為唯一增加項目。交通部長陳世凱表示，仍將高齡事故防治列為重點工作項目。

陳世凱表示，今年1至4月交通事故死亡人數為2019年以來新低，行人死亡則是歷年來第2低，最低為2011年的121人。另外，機車、酒駕及兒少死亡人數都比前幾年更少，但高齡者死亡人數較去年同期增加，交通部仍將高齡事故防治列為重點工作項目，後續會陸續提出新政策。

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交通部指出，今年1至4月交通事故總計13萬1872件，較去年同期增加3833件，其中，920人死亡，較同期減少69人；17萬5740人次受傷，較同期增加4689人次。另外，1至4月高齡者死亡404人，也較去年同期增加5人。

若以各縣市整體死亡來看，台南市死亡114人、較去年同期增加29人最多；高雄市也有100人，但減少5人；苗栗縣整體33人，增加10人。若單就行人死亡數據，台中市22人死亡最多，新北市15人居次，其中，新北市、雲林縣及高雄市均增加4人最多。