P圖檢察官「命債命還」遭押　黃國昌：綠支持者設我靈堂北檢在睡？

▲民眾黨主席黃國昌出席羅智強新書發表會。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

「迷因台式民主」粉專版主戴瑞甯因搜集偵辦京華城案檢察官照片，台中女子林惠珠則接續加工照片「塗抹血痕」，揚言「命債命還」，台北地院今（5日）裁定二人羈押禁見。黃國昌說，民進黨支持者曾用仇恨性連論、設他的靈堂，那時候北檢是都在睡覺是不是，「牽涉到你們就追殺這麼大力，是雙標也是濫用權力，公報私仇」。

黃國昌出席羅智強新書發表會前表示，在這個邪惡的時候，他們起身反抗，會循正道、循民主法治的途徑來駕馭前進。但是，昨天台北地檢署檢察官的作為，他必須要說非常的驚訝、錯愕，這不僅僅是嚴重違反比例原則，而是徹徹底底的雙標。

「我為什麼說徹徹底底的雙標？」黃國昌直言，當初民進黨的支持者用死亡的、仇恨性的言論在對待他，那是涉靈堂、直接涉靈堂耶！奇怪了，那時候台北地檢署的檢察官，是全部都在睡覺是不是？牽涉到你們自己的事情的時候，追殺得這麼大力。

黃國昌直言，不僅僅是雙標，根本是濫用權力、公報私仇，這件事情清楚地凸顯出檢察官的工具化跟鷹犬化，這件事情到底有多嚴重，「現在，是台灣人民起身對抗暴政的時刻。接下來發表投票的舉辦，我只希望中選會秉承行政中立，做好公平、公正、公開」。

黃國昌說，現在公民社會當中，對於中選會的中立性，已經把它看成是一場笑話。接下來在舉辦這個罷免投票的過程當中，是不是真的做到公平、公正，相信整個社會都會睜大眼睛看。