甘肅幼稚園爆「集體鉛中毒」　孩童「掉髮、黑牙齒」血鉛超標3倍

▲事件爆發後，幼稚園大門緊閉。（圖／翻攝微博）



記者蔡紹堅／綜合報導

甘肅省天水市一間幼稚園傳出使用違規添加劑，導致園內幼童集體鉛中毒，體內血鉛超標3倍多，甚至出現拉肚子、掉頭髮、流鼻血、牙齒發黑，以及脾氣暴躁等症狀。

根據陸媒報導，事件最早是由家長發現，一名家長表示，她的孩子今年六歲，正在上大班，過去半年經常不愛吃飯，20天前又出現嘔吐情況，「吃兩口就吐，幼稚園的麵吃了也吐。」

家長說，他們曾到當地醫院檢查，醫生診斷為「脾胃虛弱」，孩子還長期吃藥調理，「根本沒往中毒的方向想。」

直到近期，有家長帶著孩子到省級醫院檢查，被告知血鉛異常，才引起了家長們的集體恐慌。家長說，園內家長溝通發現，除了飲食不佳、噁心嘔吐，還有孩子出現牙齒發黑並伴有微量掉髮的情況，「大班的孩子症狀相對明顯，中小班好一點。」

另一名家長也說，和她孩子一同來做檢查的同學幾乎都有血鉛異常，最高的有400多μg/L（微克每升），超標了3倍多。家長指出，孩子們一天三餐都在幼稚園吃，懷疑是食物出了問題。

▼檢驗結果超標3倍。（圖／翻攝微博）



醫生表示，目前正在檢測，之後會根據每個人的情況做治療。有的可能需要住院多療程治療，有的則需藥物治療。

7月1日，天水市麥積區市場監督管理局也證實，接獲民眾反映後，查獲一起幼稚園違規使用添加劑，導致部分幼兒血鉛的異常案件。

家長提到，事件爆發後，幼稚園大門緊閉，負責人也失聯。但據麥積區官方通報，幼稚園負責人已被當地公安機關立案偵查，負有監管責任的相關部門將嚴肅追責。

知情人士透露，這家幼稚園的實際控制人為李慧芳，朱敬琳是其親屬。李慧芳目前在天水市擁有4家幼稚園，其他3家分別為天水市麥積區蒙迪愛幼兒園有限公司、天水市麥積區渭北幼兒園、天水市麥積區慈愛幼兒園。

▼有孩童出現牙齒發黑的症狀。（圖／翻攝微博）

