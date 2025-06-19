新北5歲童遭幼師「推頭辱罵北七」　教育局要查：暫調離現職

▲新北市某國小附設幼兒園傳出學童遭到老師辱罵事件。（示意圖／CFP）

記者許敏溶／台北報導

新北市某國小附設幼兒園，驚傳一名5歲女學童因為午休未入睡，竟遭到老師辱罵。新北教育局今（19日）表示，昨接獲通報後，今天將派員前往實地稽查，而校方表示，將盡速了解本案情形，並將該師暫調離現職，目前該生已離園。

一名新北市家長日前在臉書發文控訴，自己就讀某國小附設幼兒園的5歲女兒，因為在午休時未入睡，遭到班上老師罵「北七」出言羞辱，但校方卻以「應是誤會」輕描淡寫帶過。直到家長調閱監視器後，才揭露出相關令人心碎畫面，包括老師推女孩的頭與肩膀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新北教育局表示，昨天接獲民眾反映某幼兒園疑似不當對待幼生情形，初步了解，校方表示將盡速了解本案情形，並將該師暫調離現職，目前該生已離園。今天將盡速派員前往該幼兒園實地稽查，並將依《教保服務人員違法事件調查處理辦法》啟動調查程序，釐清疑似不當對待情形。

新北教育局強調，將要求校方務必追蹤了解該幼生情形及家長需求，提供必要諮詢與協助。而對於不當對待幼生行為絕對零容忍，任何違法行為絕對嚴懲不貸，同時針對教保服務機構違法行為強力落實不定期稽查與訪視，督導全市幼兒園園務管理；並於各管道加強宣導正向管教行為，開設輔導管教、情緒管理與班級經營等相關研習，提升教保服務人員班級經營與正向管教知能，全力守護幼生就學安全。